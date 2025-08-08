SERIE D/H – Il calendario completo 2025/26 e i campi da gioco
1ª GIORNATA (07.09.2025 h 15 – 04.01.2026 h 14.30): Fasano-Afragolese, F. Andria-Ferrandina, F. Puteolana-Gravina, Francavilla in S.-Manfredonia, Heraclea-P. Real Normanna, Nardò-Paganese, Sarnese-Pompei, Taurus Acerrana-Martina, V. Francavilla-Barletta.
2ª GIORNATA (14.09.2025 h 15 – 11.01.2026 h 14.30): Afragolese-Sarnese, Barletta-F. Andria, Pompei-Francavilla in S., Ferrandina-Taurus Acerrana, Gravina-Fasano, Manfredonia-V. Francavilla, Martina-Nardò, Paganese-Heraclea, P. Real Normanna-F. Puteolana.
3ª GIORNATA (21.09.2025 h 15 – 18.01.2026 h 14.30): Pompei-Manfredonia, F. Andria-Paganese, F. Puteolana-Afragolese, Francavilla in S.-Ferrandina, Heraclea-Fasano, Nardò-Gravina, Sarnese-Barletta, Taurus Acerrana-P. Real Normanna, V. Francavilla-Martina.
4ª GIORNATA (24.09.2025 h 15 – 25.01.2026 h 14.30): Afragolese-Pompei, Barletta-Francavilla in S., Fasano-F. Puteolana, Ferrandina-V. Francavilla, Gravina-Heraclea, Manfredonia-Sarnese, Martina-F. Andria, Paganese-Taurus Acerrana, P. Real Normanna-Nardò.
5ª GIORNATA (28.09.2025 h 15 – 01.02.2026 h 14.30): Pompei-Ferrandina, F. Andria-Gravina, Francavilla in S.-Paganese, Heraclea-Afragolese, Manfredonia-Barletta, Nardò-F. Puteolana, Sarnese-Martina, Taurus Acerrana-Fasano, V. Francavilla-P. Real Normanna.
6ª GIORNATA (05.10.2025 h 15 – 08.02.2026 h 14.30): Afragolese-Manfredonia, Barletta-Pompei, Fasano-Nardò, Ferrandina-Sarnese, F. Puteolana-Heraclea, Gravina-Taurus Acerrana, Martina-Francavilla in S., Paganese-V. Francavilla, P. Real Normanna-F. Andria.
7ª GIORNATA (12.10.2025 h 15 – 15.02.2026 h 14.30): Barletta-Ferrandina, Pompei-Paganese, F. Andria-F. Puteolana, Francavilla in S.-Gravina, Manfredonia-Martina, Nardò-Afragolese, Sarnese-P. Real Normanna, Taurus Acerrana-Heraclea, V. Francavilla-Fasano.
8ª GIORNATA (19.10.2025 h 15 – 22.02.2026 h 14.30): Afragolese-Barletta, Fasano-F. Andria, Ferrandina-Manfredonia, F. Puteolana-Taurus Acerrana, Gravina-V. Francavilla, Heraclea-Nardò, Martina-Pompei, Paganese-Sarnese, P. Real Normanna-Francavilla in S.
9ª GIORNATA (26.10.2025 h 14.30 – 01.03.2026 h 14.30): Barletta-Paganese, Pompei-Gravina, Ferrandina-Martina, F. Andria-Nardò, Francavilla in S.-F. Puteolana, Manfredonia-P. Real Normanna, Sarnese-Fasano, Taurus Acerrana-Afragolese, V. Francavilla-Heraclea.
10ª GIORNATA (02.11.2025 h 14.30 – 08.03.2026 h 14.30): Afragolese-Ferrandina, Fasano-Francavilla in S., F. Puteolana-V. Francavilla, Gravina-Sarnese, Heraclea-F. Andria, Martina-Barletta, Nardò-Taurus Acerrana, Paganese-Manfredonia, P. Real Normanna-Pompei.
11ª GIORNATA (09.11.2025 h 14.30 – 22.03.2026 h 14.30): Barletta-Gravina, Pompei-F. Puteolana, Ferrandina-P. Real Normanna, F. Andria-Afragolese, Francavilla in S.-Nardò, Manfredonia-Fasano, Martina-Paganese, Sarnese-Heraclea, V. Francavilla-Taurus Acerrana.
12ª GIORNATA (16.11.2025 h 14.30 – 29.03.2026 h 15): Afragolese-Martina, Fasano-Pompei, F. Puteolana-Sarnese, Gravina-Manfredonia, Heraclea-Francavilla in S., Nardò-V. Francavilla, Paganese-Ferrandina, P. Real Normanna-Barletta, Taurus Acerrana-F. Andria.
13ª GIORNATA (23.11.2025 h 14.30 – 02.04.2026 h 15): Barletta-F. Puteolana, Pompei-Nardò, Ferrandina-Fasano, Francavilla in S.-F. Andria, Manfredonia-Heraclea, Martina-Gravina, Paganese-P. Real Normanna, Sarnese-Taurus Acerrana, V. Francavilla-Afragolese.
14ª GIORNATA (30.11.2025 h 14.30 – 12.04.2026 h 15): Afragolese-Paganese, Fasano-Barletta, F. Andria-V. Francavilla, F. Puteolana-Manfredonia, Gravina-Ferrandina, Heraclea-Pompei, Nardò-Sarnese, P. Real Normanna-Martina, Taurus Acerrana-Francavilla in S.
15ª GIORNATA (07.12.2025 h 14.30 – 19.04.2026 h 15): Barletta-Heraclea, Pompei-Taurus Acerrana, Ferrandina-F. Puteolana, Francavilla in S.-V. Francavilla, Manfredonia-Nardò, Martina-Fasano, Paganese-Gravina, P. Real Normanna-Afragolese, Sarnese-F. Andria.
16ª GIORNATA (14.12.2025 h 14.30 – 26.04.2026 h 15): Fasano-P. Real Normanna, F. Andria-Manfredonia, F. Puteolana-Paganese, Francavilla in S.-Sarnese, Gravina-Afragolese, Heraclea-Martina, Nardò-Ferrandina, Taurus Acerrana-Barletta, V. Francavilla-Pompei.
17ª GIORNATA (21.12.2025 h 14.30 – 03.05.2026 h 15): Afragolese-Francavilla in S., Barletta-Nardò, Pompei-F. Andria, Ferrandina-Heraclea, Manfredonia-Taurus Acerrana, Martina-F. Puteolana, Paganese-Fasano, P. Real Normanna-Gravina, Sarnese-V. Francavilla.
CAMPI DA GIOCO
F. ANDRIA: “Stadio Degli Ulivi”, Andria (BAT)
FASANO: “Vito Curlo, Fasano (BR)
FLEGREA PUTEOLANA: “Vittorio Papa”, Cardito (NA)
HERACLEA: “Pino Zaccheria”, Foggia
FRANCAVILLA IN S.: “N. Fittipaldi”, Francavilla in Sinni (PZ)
GRAVINA: “XXI Settembre – Franco Salerno”, Matera
MANFREDONIA: “Miramare”, Manfredonia (FG)
MARTINA: “G.D. Tursi”, Martina Franca (TA)
NARDÒ: “Giovanni Paolo II”, Nardò (LE)
TAURUS ACERRANA: “Arcoleo”, Acerra (NA)
SARNESE: “Felice Squitieri”, Sarno (NA)
V. FRANCAVILLA: “Giovanni Paolo II”, Francavilla F. (BR)
AFRAGOLESE: “L Moccia”, Afragola (NA)
BARLETTA: “C. Puttilli”, Barletta
POMPEI “P. Novi”, Angri (SA)
FERRANDINA: “Santa Maria”, Ferrandina (MT)
PAGANESE: “Marcello Torre”, Pagani (SA)
PUTEOLI REAL NORMANNA: “A. Bisceglia”, Aversa (CE)