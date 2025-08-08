LECCE – Mercato, due ex Primavera si accasano altrove

Sebastian Esposito si riavvicina a casa sua. Il difensore australiano del Lecce, che, negli scorsi mesi, era stato anche indicato come possibile aggregato alla prima squadra, specialmente nei periodi degli infortuni a catena che colpirono la rosa dell’ex allenatore Marco Giampaolo, è stato autorizzato a sostenere le visite mediche col Melbourne Victory Fc (prima serie australiana), dopo che i due club hanno raggiunto l’accordo per la cessione. Non è ancora stata precisata la natura e la durata del contratto.

Esposito, classe 2005, con doppia cittadinanza australiana e italiana, non ha mai esordito in prima squadra ma in Primavera, nella scorsa stagione, ha chiuso l’anno con 28 presenze e due gol in campionato, oltre a quattro presenze in Coppa Italia; due stagioni fa il centrale australiano collezionò altre 19 partite con la Primavera.

Va via dal Lecce anche un suo compagno della Primavera: Max Denis, centrocampista francese classe 2006, l’anno scorso 18 presenze con la Primavera, è stato ceduto, a titolo temporaneo, al Dinan Lehon, quarta serie francese.