DILETTANTI – Ripescaggi, rinunce e organici di Eccellenza e Promozione pugliese 2025/26

Nel Comunicato Ufficiale Lnd Puglia di oggi, 7 agosto, si rendono note le società inattive, si ufficializzano i ripescaggi e i gironi dei campionati dilettantistici 2025/26.

Partiamo dalle nuove denominazioni: Vaste Poggiardo diventa Asd Poggiardo 91; Sporting Manfredonia > Passionsport Manfredonia; Grimalteam C5 > Grimal Futsal Molfetta; Olympique Soccer > Olympique Lecce; San Guido Damblè > San Guido Academy.

Trasferimenti di sede sociale: Nuova Avetrana a Manduria con denominazione Football Club Manduria; Bitritto Norba a Conversano con nuova denominazione Norba Conversano; Polisportiva Massapia a San Cassiano.

Fusioni per incorporazione: Atletico Tricase incorpora Città di Otranto, la società che prosegue l’attività federale è l’Asd Atletico Tricase; l’Asd Michele Biancofiore incorpora l’Academy Rocco Augelli e nasce l’Asd San Giovanni Rotondo.

Nuove affiliazioni: Usd Palmariggi, Atletico Copertino, Adriatica Barletta A5, Pol. San Martino, Asd Panni, Team Calcio Apricena, Real Petrello, All Black Ostuni, Atletico Foggia, Virtus Racale, Team Bari Femminile, Hyria Calcio, Alixias, Athletic Football Campi, New Carpediem Sport Barletta, Asd Pugliese, Polisportiva San Cesario.

—

In Eccellenza è stata considerata società inattiva l’Audace Barletta che non ha regolarizzato l’iscrizione al campionato e che, pertanto, sarà proposta per la decadenza dall’affiliazione Figc. Contestualmente, sono state riammesse, per graduatoria di merito, il Brilla Campi e la Virtus Mola, rispettivamente miglior perdente dei playout Eccellenza 2024/25 (retrocesso per la regola dei sette punti) e miglior vincente dei playout Promozione 2024/25. Al momento risultano non ammesse per esaurimento posti disponibili: Manduria (seconda miglior retrocessa) e Toma Maglie (seconda miglior vincitrice dei playoff Promozione 2024/25).

Rinunciataria, per il campionato di Promozione, è la Soccer Stornara, mentre la Rinascita Refugees non ha completato l’iscrizione al campionato e ne sarà proposta la decadenza Figc. Sono state ammesse, secondo la classifica di merito: Squinzano, Noicattaro, Atletico Apricena, Atletico Gargano e Rinascita Rutiglianese. Non ammesse per esaurimento posti disponibili: Football Taviano. Ragazzi Sprint Crispiano, Veglie, Don Bosco Manduria e Cedas Avio Brindisi.

Organici di Eccellenza (al momento 18 squadre, in attesa che si sciolga il nodo Taranto): Atletico Acquaviva, Atletico Racale, Bisceglie, Bitonto, Brilla Campi, Brindisi, Canosa, Città di Gallipoli, Foggia Incedit, Galatina, Novoli, Nuova Spinazzola, Polimnia, Soccer Massafra, Taurisano, Ugento, Unione Calcio Bisceglie e Virtus Mola.

Organici di Promozione (36 squadre): A. Toma Maglie, Arboris Belli, Atletico Apricena, Atletico Gargano, Atletico Tricase, Borgorosso Molfetta, C. S. Pietro Vernotico, Canusium, C.d. Carovigno, Copertino, Corato, Cosmano Sport Foggia, Don Uva, Ginosa, Leverano, Lucera, Manduria, Mesagne, Molfetta, Noicattaro, Norba Conversano, Ostuni Calcio 24, Polis Bagnolo, Real Putignano, Real Siti, Rinascita Rutiglianese, San Marco, San Severo, Sava, Squinzano, Terre di Acaya e Roca, Vigor Trani, Virtus Bisceglie, Virtus Locorotondo, Virtus Matino, Virtus Palese.