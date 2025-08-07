LECCE – Si suda all’Acaya in preparazione dell’amichevole (a porte chiuse) di Monopoli

Secondo giorno, ieri, per il gruppo-squadra del Lecce, di allenamenti sul prato di casa, quello dell’Acaya Golf & Resort. Sede che ancora per poco ospiterà i giallorossi visto che il primo campo di allenamento del nuovo centro sportivo di Martignano dovrebbe essere pronto a breve.

Ieri la squadra si è allenata nel pomeriggio. In gruppo sono rientrati anche Antonino Gallo e Francesco Camarda, alle prese, nei giorni scorsi, con qualche linea di febbre.

Per oggi è prevista una doppia seduta di allenamento sempre all’Acaya. Il prossimo test amichevole, in vista dell’esordio ufficiale contro la Juve Stabia in Coppa Italia, in programma la sera di Ferragosto al Via del Mare, sarà quello di sabato 9 alle ore 20.30 al “Veneziani” di Monopoli contro la locale formazione militante in Serie C. La partita si disputerà a porte chiuse, decisione presa di comune accordo tra i club dopo la riunione del Gruppo Operativo di Sicurezza dei giorni scorsi.

Sempre in stand-by il mercato che, come ultima operazione, ha fatto registrare la cessione in prestito di Marlon Ubani alla Salernitana.