LECCE – Ufficiale, Riccardo Sottil è un nuovo calciatore giallorosso

Visite mediche superate: Riccardo Sottil è un nuovo calciatore giallorosso. L’esterno della Fiorentina giunge a Lecce a titolo temporaneo ed oneroso (500mila euro dovrebbe essere l’ammontare per il trasferimento). Da oggi il classe 1999 è a disposizione di mister Eusebio Di Francesco.

Figlio d’arte (suo padre Andrea, ex calciatore professionista, ora allena il Modena), è cresciuto nelle giovanili del Torino e poi della Fiorentina (ai tempi del Corvino-bis a Firenze), con cui ha esordito in Serie A nel 2018/19. Dopo una breve parentesi in B a Pescara, Sottil è tornato a Firenze nel 2019/20, non riuscendo, negli anni, a conquistare un posto da titolare. Nel gennaio scorso, esperienza pressoché da dimenticare nel Milan, con cui ha giocato esclusivamente sei partite in Serie A e due in Coppa Italia.

Quello di Sottil è il quinto nuovo arrivo della campagna acquisti estiva dopo quelli di Chris Owen Kouassi, Francesco Camarda, Matias Perez e Corrie Ndaba.