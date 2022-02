LECCE – Squadra irriconoscibile e con poche idee. Tuia e Gargiulo da horror: le pagelle del ko col Cittadella

LE PAGELLE DI LECCE-CITTADELLA

Gabriel 5,5: Poco reattivo sul tiro, non fortissimo ma preciso, di Antonucci. Può poco su Tounkara lanciato a rete. Coi pugni devia un insidioso tiro cross di Baldini. Coi piedi, anche oggi, non proprio una sicurezza.

Gendrey 5,5: Spinge poco e male, appare sulle gambe e non lucido. Si ricorda un solo pallone interessante per Strefezza che il brasiliano colpisce male. Baroni lo toglie dopo un’ora di gioco, e fa bene.

(59′ Calabresi) 6: Rispetto a Gendrey, ci mette almeno più corsa e più grinta, ma poco altro.

Lucioni 6: Pronti via, tunnel da Antonucci e Citta avanti. A dir la verità, i veneti non creano molto altro ed è anche grazie a lui. In zona recupero, rimedia colpendo una traversa su cross di Helgason.

Tuia 4,5: Falloso e non punito dall’arbitro. Rischia il rosso ma non prende nemmeno un giallo. Poi, un eccesso di confidenza col pallone, regala a Tounkara la palla del raddoppio e i tre punti al Cittadella. Ok, giornata no. Erase&Rewind (cit. The Cardigans)

Gallo 5,5: Dopo 25 secondi perde un duello aereo con Tounkara che dà il via libera all’azione del gol di Antonucci. Per il resto della gara, spinge come può e senza troppo coraggio, mettendo anche un cross sulla testa di Majer che lo sloveno sciupa clamorosamente. Tanti i palloni passati indietro, invece che in avanti.

(77′ Barreca) 6: Dà un po’ più di brio alla fascia sinistra del Lecce quando la squadra attacca a testa bassa nei minuti finali.

Majer 5: Gallo gli serve la palla dell’1-1 ma il colpo di testa è lento e alto. Lo specchio della sua gara. Non il leone visto in altre occasioni, ma un gattino che non riesce a combinare granchè in mezzo al campo.

(59′ Ragusa) 5: Entra per dare linfa all’azione offensiva giallorossa, ma l’obiettivo non lo raggiunge. E nemmeno lo sfiora. Si divora il 2-2 colpendo di ginocchio al 94′, da due passi. Evanescente.

Hjulmand 6: L’assist per il gol di Coda gli permette di strappare la sufficienza, perchè, parte del gol di Antonucci, è anche dovuto a una sua mancata chiusura sull’attaccante veneto.

Gargiulo 4,5: Solo nel primo tempo, sciupa, gettando via, almeno quattro palloni in zona d’attacco. Non lucido, non concentrato, forse sentiva troppo la gara con la sua ex squadra? Comunque, prova da dimenticare.

(46′ Helgason) 6: Parte male, ma si riprende nel finale, tirando una volta in porta e poi inventando un arcobaleno che Lucioni manda sulla traversa.

Strefezza 6: “Magic box” oggi non gira a mille. A tratti nervoso e pasticcione, rischia un giallo ma colpisce anche una traversa dopo il gol di Antonucci. Un pizzico meglio nella ripresa, specie nella parte finale di gara, quando serve a Coda il pallone del potenziale 2-2.

Coda 6: Tocca tre palloni. Uno lo spedisce a lato col mancino; uno dentro all’88’, sul terzo Kastrati compie il miracolo salvando col piede il tiro del potenziale 2-2. E, comunque, sono 13 in campionato e 15 stagionali. Per dire.

Listkowski 5: reattivo come un bradipo sulla palla di Strefezza respinta dalla traversa, poi solo tanta confusione e poco arrosto. Ed è pure nervoso al momento del cambio, si spera con se stesso.

(67′ Rodriguez) 5,5: Solito copione. Tanta voglia ma zero reti, e anche zero tiri. Di colpi di tacco, però, se ne contano almeno due, sempre fini a se stessi e quando il Lecce aveva bisogno di spada, non di fioretto.

All. Baroni 5: Si fa sorprendere dal Cittadella dopo pochi secondi. Ha tutto il tempo del mondo per rimediare, ma la sua squadra non cambia marcia. Allora ci prova lui a cambiare qualcosa, dalla panchina. Nulla cosmico, sino al minuto 88. E nel finale, con un pizzico di fortuna, si poteva anche pareggiare. Abbiamo rispetto dei numeri e delle statistiche, ma quelle che contano, purtroppo per la sua squadra, oggi sono queste: Lecce un gol, Cittadella due. Lecce secondo in classifica, quando poteva allungare in vetta. Alla prova del nove, la sua squadra va col braccino del tennista. Poco grintosa, poco lucida, poco quadrata, con pochissime idee. Pagina nera da cancellare in fretta. Domenica c’è il Monza e serve subito una risposta sul campo.

—

CITTADELLA: Kastrati 6,5, Cassandro 6, Visentin 6, Perticone 6 (85′ Del Fabro sv), Donnarumma 6, Vita 6, Pavan 6,5, Mastrantonio 6,5 (72′ Varela 5,5), Antonucci 7 (65′ Tavernelli 6), Tounkara 6,5 (85′ Beretta) sv, Baldini 6. All. Gorini 6,5.

(foto: il gol di Coda – ph Coribello/SalentoSport)