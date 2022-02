LECCE – Squadra già in campo all’Acaya. Col Cittadella torna Gargiulo ma è out Di Mariano

Lo strettissimo calendario di questo periodo non lascia tregua e il Lecce, dopo la netta vittoria di ieri col Crotone, è già tornato in campo stamani per l’unico allenamento prima della rifinitura di domani. Mercoledì sera, sempre al Via del Mare, ci sarà la sfida interna contro il Cittadella, a partire dalle ore 18.30.

Lavoro di scarico per i calciatori che hanno giocato ieri e allenamento regolare per il resto del gruppo, a parte Faragò che ha effettuato fisioterapia. Dermaku, in ripresa dopo l’operazione all’appendice, ha lavorato a parte.

Contro il Cittadella ritornerà a disposizione l’ex di turno, Mario Gargiulo, assente per squalifica col Crotone, ma non ci sarà Francesco Di Mariano, appiedato per un turno dal Giudice sportivo insieme a Diego Farias (Benevento, due giornate), Giuseppe Cuomo (Crotone), Idriz Voca (Cosenza), Daniel Boloca (Frosinone), Cristian Dell’Orco (Perugia), Michael Folorunsho (Reggina). per la società, anche cinquemila euro di ammenda “per avere, suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di gioco alcuni fumogeni e petardi”.

(foto: F. Di Mariano, ph Coribello/SalentoSport)