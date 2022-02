BASKET A2/m – Next Nardò, vittoria con qualche brivido di troppo a Fabriano

Ritorno alla vittoria per la Next Nardò Basket che passa sul campo del fanalino di coda Fabriano, imponendosi per 92-98. Successo che è una boccata d’ossigeno per la compagine salentina, reduce da alcune prove sottotono e ottenuto contro un diretto avversario per la permanenza nella categoria.

Dopo essere stata avanti di 14 in avvio di terza frazione, il Nardò, però, ha attraversato una fase di blackout che ha portato gli avversari prima al -8, poi al -5, poi al -4 a due dalla fine. Ci hanno pensato poi i tiratori scelti della Next, Ferguson, La Torre e Amato a ridare tranquillità alla squadra e a mettere in cassaforte i due punti.

Domenica altro confronto diretto, stavolta casalingo, contro la Stella Azzurra Roma.

—

IL TABELLINO

RISTOPRO FABRIANO-NEXT NARDÒ 92-98

(19-23, 26-22, 16-27, 31-26)

Ristopro Fabriano: Arik Smith 28 (9/13, 2/6), Roberto Marulli 20 (3/7, 4/6), Damian Hollis 17 (2/6, 3/6), Marco Santiangeli 13 (1/3, 3/8), Alessio Re 6 (3/5, 0/1), Gianmarco Gulini 6 (1/2, 1/2), Ferdinando Matrone 2 (1/1, 0/0), Marco Caloia 0 (0/0, 0/0), Claudio Tommasini 0 (0/0, 0/0), Gabriele Benetti 0 (0/0, 0/0), Elhadji Thioune 0 (0/0, 0/0), Daniel Onesta 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 13 / 20 – Rimbalzi: 30 9 + 21 (Alessio Re 10) – Assist: 9 (Arik Smith, Roberto Marulli 3)

Next Nardò: Mitchell Poletti 31 (6/15, 4/5), Jazzmarr Ferguson 27 (10/16, 2/5), Andrea Amato 20 (4/4, 4/9), Jonas Bergstedt 7 (3/8, 0/1), Andrea La torre 6 (0/0, 2/2), Matteo Fallucca 6 (0/0, 2/4), Mihajlo Jerkovic 1 (0/0, 0/0), Ennio Leonzio 0 (0/1, 0/1), Dimitrije Jankovic 0 (0/0, 0/0), Bogdan Mirkovski 0 (0/0, 0/0), Antony Tyrtyshnik 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 10 / 13 – Rimbalzi: 35 12 + 23 (Mitchell Poletti 11) – Assist: 15 (Jazzmarr Ferguson 6)

—

LEGADUE BASKET – GIRONE ROSSO

RISULTATI (giornata 20): Fabriano-Nardò 92-98, Eurob. Roma-Verona 57-63, San Severo-Cento 64-77, Stella A. Roma-Chiusi 60-77, Ferrara-Latina 114-108, Scafati-Forlì 97-68, Chieti-Ravenna 82-76.

CLASSIFICA: Scafati 30 – Verona 27 – Ravenna 26 – Chiusi 24 – Ferrara 22 – Cento 20 – San Severo 20 – Eurobasket Roma 18 – Forlì 16 – Chieti 16 – Nardò 14 – Latina 12 – Stella A. Roma 8 – Fabriano 6.

PROSSIMO TURNO (27 feb. – giornata 21): Nardò-Stella Azz. Roma, Scafati-Chieti, Ravenna-Fabriano, Cento-Eurob. Roma, Verona-Chiusi, Forlì-Ferrara (11 mar.), Latina-San Severo (12 mar.).