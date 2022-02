FEMMINILE – Lecce Women, pari con tante emozioni con la Rever Roma

Due a due con tante emozioni tra Res Roma e Lecce Women. Salentine in grado di recuperare due gol e poi di sfiorare anche il colpaccio finale.

Settimo risultato utile consecutivo per le ragazze allenate da Vera Indino che, all’Arena Linkem di Roma, vanno sotto di due gol grazie a Nagni e Simeone; a cavallo della mezzora del primo tempo, immediato pareggio con i gol di D’Amico e di Prambrant. La capitana, poi, al 12′ della ripresa, fallisce un rigore, neutralizzato dal portiere Maurili, ma anche la Res Roma è andata vicina a vincere con Lommi, il cui colpo di testa è salvato da Alexandersson. Le squadre hanno chiuso in dieci per le espulsioni di Palombi e Prambrant nel minuti finali.

È stato comunque un esame superato per il Lecce Women che non si è lasciato per nulla intimorire dalla forza delle avversarie e anche dalle difficili condizioni ambientali in cui si è disputato l’incontro, con il pubblico di casa sempre pronto a protestare e ad inveire nei confronti del direttore di gara o delle calciatrici avversarie.

“A parer mio è stata una bella partita e il pareggio è il risultato più giusto – sottolinea il capitano del Lecce Women, D’Amico -. Siamo partite decisamente male andando sotto di due gol dopo appena 27 minuti però abbiamo avuto una reazione da grande squadra riuscendo pareggiare prima del ritorno negli spogliatoi. Mi dispiace tanto per il rigore sbagliato però sono cose che succedono. Anche la Roma ha avuto una buona occasione per andare in vantaggio ma la nostra Sara Alexandersson è stata superlativa. Le polemiche della Res Roma contro il direttore di gara? Mi sono ripromessa di non giudicare più l’operato degli arbitri, le proteste dei romanisti comunque mi sembrano esagerate. Per carità, capisco la loro amarezza per l’occasione persa dopo il doppio vantaggio iniziale e per la promozione che rischia di sfumare però il Lecce Women non ha rubato proprio nulla“.

Le giallorosse salentine torneranno in campo giovedì 3 marzo, alle ore 14.30, al comunale di Castrignano de’ Greci per la sfida contro l’Apulia Trani, vicecapolista del girone C.

—

IL TABELLINO

RES ROMA-LECCE WOMEN 2-2

RETI: 20′ pt Nagni (R), 27′ pt Simeone (R), 29′ pt D’Amico (L), 32′ pt Prambrant (L)

RES ROMA: Maurilli, Lommi, Liberati, Graziosi, Di Bernardino, Coluccini, Simeone, Reiber (36’ st Manca), Palombi, Le (46’ st Cosentino), Nagni. In panchina: Checchi, Di Guglielmo, Martino, Mosca, Pastifieri. Allenatore: Marco Galletti.

LECCE WOMEN: Alexandersson; Bocchieri (13’ st Spedicato), Bengtsson, Felline, Rollo; Prambrant, Lech, Jusanovic; Coluccia, D’Amico, Cazzato. In panchina: Crusafio, Monno, Durante, Pomes, Bisanti, Ouacif. Allenatrice Vera Indino.

ARBITRO: Di Carlo di Pescara.

NOTE: Ammonite: Nagni e Palombi (R). Espulse: 40’ st Palombi (R); 43’ st Prambrant (L).

—

SERIE C GIRONE C FEMMINILE

RISULTATI (giornata 2 rit.): E. Coscarello-Chieti 1-7, Fesca Bari-Catania 1-1, Grifone G.-Crotone 0-2, MP Matera-Vis Mediterranea 2-2, Res Roma-Lecce Women 2-2, Rever Roma-Trastevere 2-1, Independent-Aprilia Racing 3-0, Apulia Trani-Roma XIV rinviata.

CLASSIFICA: Chieti 51 – Apulia Trani 40 – Res Roma 39 – Trastevere 35 – Lecce Women 28 – Crotone 28 – Vis Mediterranea 24 – Independent 23 – MP Matera 22 – Aprilia Racing 19 – Rever Roma 17 – Grifone G. 12 – Roma XIV 10 – Catania 10 – Fesca Bari 6 – E. Coscarello 3.

(da recuperare Vis Mediterranea-Lecce Women, 13 marzo)

PROSSIMO TURNO (27 feb.): Trastevere-Res Roma, Catania-Independent, Chieti-Aprilia Racing, Crotone-E. Coscarello, MP Matera-Grifone G., Vis Mediterranea-Fesca Bari, Roma XIV-Rever Roma, Lecce-Women-Apulia Trani (3 mar.).