LECCE – Si è spento l’ex calciatore giallorosso Mauro Pantani

Si è spento nella serata di ieri Mauro Pantani, ex calciatore del Lecce nella stagione 1973-74, nella quale collezionò 14 presenze e due gol in maglia giallorossa, campionato di Serie C. In carriera ha anche vestito le casacche di Arezzo, Prato, Bologna, Cremonese, Monza, Lecco, Salernitana, Avellino e Cosenza. Era nella rosa del Bologna campione d’Italia nel 1963-64, anche se scese in campo solo nelle partite di Coppa Italia e Mitropa Cup.

Aretino di nascita, stabilitosi a Lecce, era insegnante di educazione fisica. Tra i suoi allievi, anche Antonio Conte. Grande appassionato di calcio e tifoso del Lecce, Pantani fu spesso ospite di trasmissioni tv, radio e web a tema calcistico.

I funerali si terranno oggi alle 15 presso la chiesa di Sant’Antonio a Fulgenzio, a Lecce. Pantani aveva 82 anni.

—

La redazione di SalentoSport si associa al dolore dei familiari per la perdita dell’amato professore.