LECCE – Si è spento Bruno Bolchi, allenatore della promozione in A 1992-93

Si è spento nella notta Bruno Bolchi, detto Maciste, classe 1940, ex calciatore di Inter (dove vinse uno Scudetto), Atalanta, Verona, Torino, ma soprattutto allenatore di quel Lecce che fu promosso in Serie A nel 1992-93, in qui militavano calciatori come Baldieri, Rizzolo, Scarchilli, Orlandini, Notaristefano, Benedetti, Biondo, Grossi, Ceramicola, Gatta.

Una curiosità: la sua, fu la prima figurina in assoluto stampata dalla Panini.

L’Us Lecce ha pubblicato questo messaggio sui suoi canali: “Ciao mister Bruno #Bolchi

alla guida dei giallorossi nella storica promozione in #SerieA nella stagione 1992/93. Alla sua famiglia giunga il nostro più sentito cordoglio”.