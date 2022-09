TIRO A SEGNO – A Bologna le ragazze del Tsn Alezio si laureano campionesse italiane

Ancora un risultato da incorniciare per il Tiro a segno nazionale di Alezio. Nei recenti campionati italiani, svoltisi a Bologna dal 20 al 25 settembre, il circolo salentino ha nuovamente conquistato il titolo di campione italiano con la squadra di pistola ad aria compressa master donne, di cui fanno parte Valeria Meleleo di Corigliano d’Otranto, Gloria De Salve e Corinne Marie-Louise Duvillard di Sannicola.

Il Tsn Alezio ha preceduto le squadre di Padova e di Novi Ligure.

A livello individuale, hanno altresì gareggiato: Giada e Ambra Giannachi (Corigliano d’Otranto), Giorgia Beccarisi (Sannicola), Michael e Gabriel Antonaci (Alezio).

Tra le juniores, ancora un exploit per Giada Giannachi che, nella finalissima di pistola sportiva a fuoco, ha conquistato nuovamente la medaglia d’oro e il titolo di campionessa italiana assoluta, davanti ad Alessandra Fait di Rovereto e a Federica Quattrocchi di Velletri, aggiungendo anche la medaglia d’argento tra le Juniores donne 2.

Il prossimo appuntamento, per il Tsn Alezio, è il Trofeo Nazionale delle Regioni che si svolgerà, in seno alla rappresentativa della Puglia, a Napoli dal 4 al 6 novembre prossimi.

Il commento del presidente del Tsn Alezio, Claudio Stanca: “I traguardi conquistati dai nostri atleti sono il frutto di un costante impegno nel tempo; soprattutto per i nostri ragazzi che hanno iniziato fin dalla prima fascia di età (categoria giovanissimi 10 – 11 anni), seguiti nella preparazione tecnica e mentale, hanno saputo mettere a frutto gli insegnamenti ricevuti. E anche i risultati ottenuti dalle nostre atlete master, che hanno iniziato solo da qualche anno a praticare il nostro sport, è la dimostrazione che il tiro a segno può essere praticato da tutti, uomini e donne, a qualsiasi età”.

Il club informa che, da sabato 1° ottobre, sarà operativo anche il poligono per armi da fuoco di Alezio, in via Suor Maria Maddalena Starace n. 6 (ex via Tuglie), coi seguenti orari: venerdì 16-30-18-30; sabato 9.00-12.00.