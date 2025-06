LECCE – Soluzione interna per la Primavera: fiducia a Simone Schipa

“L’U.S. Lecce comunica che la conduzione tecnica della formazione Primavera 1 per la stagione sportiva 2025/2026 sarà affidata a mister Simone Schipa.

Il tecnico nelle ultime tre stagioni è stato alla guida della formazione Under 18 giallorossa“. Questo il comunicato della società di via Costadura con cui si ufficializza il nome dell’erede della panchina che, in questa stagione, è stata di Giuseppe Scurto.

Cinquantaquattro anni, Schipa ha guidato per diversi anni il Novoli, prima in Promozione, poi in Eccellenza. Dall’agosto 2018 è entrato a far parte dei quadri sociali giallorossi con l’incarico di allenatore dell’Under 16. Dal 2021/22, Schipa è passato a dirigere l’Under 17 e poi l’Under 18 nelle ultime due stagioni.