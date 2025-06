LECCE – Con Di Francesco ci sarà anche Giampiero Pinzi

Nello staff di Eusebio Di Francesco ci sarà anche Giampiero Pinzi. Lo riporta Sky Sport. Insieme al tecnico abruzzese, infatti, lavorerà anche l’ex calciatore di Lazio e Udinese (tra le altre), classe 1981, già collaboratore tecnico di Luca Gotti e Fabio Cannavaro all’Udinese e vice allenatore di Gabriele Cioffi sempre all’Udinese e poi al Verona.

La firma di Di Francesco dovrebbe arrivare a breve, dopo che l’allenatore avrà risolto il suo rapporto di lavoro col Venezia, con cui ha un altro anno di contratto. A Lecce, il neo allenatore dovrebbe firmare per un solo anno con opzione per la stagione successiva. In via Costadura, intanto, al momento, hanno a libro paga sia Luca Gotti, sia Marco Giampaolo.