EVENTI – A Copertino il premio “Fair Play Gentleman”, da quest’anno intitolato a Graziano Fiorita

Festa di fine anno quest’oggi per l’Asd Birbantelli Copertino, società sportiva presente sul territorio da 29 anni con sede a Copertino. Alle ore 19, presso il centro sportivo “Karol Wojtyla” di Copertino, in via Galatina, si terrà la cerimonia di chiusura stagionale, durante la quale sarà consegnato il premio “Fair Play Gentleman” – giunto alla nona edizione – che ricalca i valori della scuola calcio: rispetto delle regole, fair play, crescita personale, divertimento e passione.

Il premio, assegnato a un’associazione o un personaggio che si è distinti per i suoi meriti sportivi, sarà intitolato, da quest’anno, a Graziano Fiorita, ex massaggiatore del Lecce scomparso tragicamente ad aprile. “Un nostro amico e concittadino – dice il presidente dei Birbantelli, Flavio Castrignanò – che ci è sempre stato vicino nella crescita della nostra scuola calcio e che rispecchia in toto i valori del Premio”.

Presenti, tra gli altri, il sindaco di Copertino, Vincenzo De Giorgi; l’assessore allo Sport, Maria Luce Greco; il ds del Lecce, Stefano Trinchera.