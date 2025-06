LECCE – Primavera, altro arrivo: ufficiale Rashidi dal Borussia Dortmund

Quarto ingaggio ufficiale per la Primavera del Lecce del neo allenatore Simone Schipa. Il club di via Costadura annuncia l’accordo col calciatore William Rashidi, classe 2006, terzino destro, nazionale svedese Under 19 e in forza al Borussia Dortmund. Il neo giallorosso è originario della Repubblica Democratica del Congo.

Ha esordito, professionalmente parlando, nelle giovanili del Borussia Dortmund nel 2022/23, disputando anche una gara di Youth League (la Champions League giovanile). La sua migliore stagione è stata la 2023/24 quando ha messo insieme 22 presenze nel rispettivo campionato Primavera, segnando un gol e contribuendo con quattro assist. Nell’ultima stagione ufficiale sono state una trentina le presenze ufficiali, senza gol né assist.

Rashidi vanta anche 12 presenze nelle nazionali giovanili svedesi: due in Under 16, tre in Under 17, tre in Under 18 e quattro in Under 19, nella quale ha esordito nel settembre del 2024.