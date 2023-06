LECCE – Il sindaco Salvemini: “Una salvezza da neopromossa che vale uno Scudetto”

“Una salvezza meritata, da neopromossa, che vale uno Scudetto”. Queste le parole del primo cittadino di Lecce, Carlo Salvemini, dopo la vittoria in extremis a Monza di domenica.

“Via Lecce via! Una salvezza, meritata, da neopromossa che vale uno scudetto. Con la rosa più giovane dell’intero campionato. Con il monte ingaggi più basso della massima serie. Ma con idee, organizzazione, intelligenza e tanta passione. In campo, sugli spalti, in città, nell’intera provincia. Complimenti a Marco Baroni, a tutta lo staff tecnico e all’intera rosa dei giocatori. A Pantaleo Corvino e Stefano Trinchera, progettisti tecnici della squadra. Al presidente Sticchi Damiani, testa e cuore della società. A tutti i soci e al personale dell’US Lecce È stata dura ma bellissima questa stagione”.