FEMMINILE – Va in archivio la stagione del Lecce Women con sei reti alla Salernitana

Chiusura di campionato in grande stile per il Lecce Women che passa sul campo della Salernitana con un sonante 3-6, grazie alle doppiette di Coluccia e Jaszczyszyn e alle reti di D’Amico e Silva. Al termine della stagione regolare, le salentine conquistano il quarto posto in classifica alle spalle di Res Roma (promossa in B), Trastevere e Roma CF. La sconfitta relega la Salernitana alla retrocessione. Già retrocesso il Pescara, dai playout usciranno le altre due squadre che dovranno salutare la C: Academy Sant’Agata-Grifone Gialloverde e Crotone-Cosenza.

D’Amico e compagne mandano in archivio il torneo 2022-23 con 57 punti racimolati, frutto di 17 vittorie, sei pareggi e sei sconfitte, 82 reti segnate e 43 subite. Capocannoniere in campionato è Serena D’Amico con 23 reti davanti a Viktoria Jaszczyn con 22 ma entrambe, comprendendo le reti segnate in Coppa Italia, hanno fatto centro 25 volte. E ancora: tre reti sono state segnate da Trofimov, altrettante da Pereira; dieci (9 in campionato, una in Coppa) da Marsano; una da Guido; dieci da Silva (8+2); una da Durante (In Coppa); una a testa per Di Staso, Tomei e Monno; tre per Martinez; quattro per Coluccia e due per Felline.

Vera Indino, l’allenatrice giallorossa: “Siamo orgogliosi di questa squadra, abbiamo ffnito il campionato al quarto posto con uno degli organici più giovani del campionato. Abbiamo raggiunto il nostro obiettivo, volevamo migliorare la posizione dello scorso anno e ci siamo riuscite, mandando in gol tante giocatrici della rosa. Festeggiamo questo risultato e ci godiamo le nostre ragazze più giovani che rappresentano il futuro del Lecce Women”.

Gioia anche per l’Under 15 giallorossa, allenata da Gianluca Cosma, che si qualifica per la finale del titolo regionale di categoria contro il Foggia.

—

IL TABELLINO

SALERNITANA-LECCE WOMEN 3-6

RETI: 3′ pt D’Amico (L), 7′ pt Coluccia (L), 23′ pt Jaszczyszyn (L), 30′ pt Falivene (S), 37′ pt Di Martino (S), 2′ st Volpe (S), 10′ st SIlva (L), 18′ st Jaszczyszyn (L), 22′ st Coluccia (L)

SALERNITANA (4-4-2): Fusco, Iuliano (1′ st Mercede), Apicella, Cammardella, Longo; Sorrentino (26′ st Alfano), Lisanti (38′ st Abate), Olivieri (25′ st Colonnese), Volpe; Falivene (38′ st Amato), Di Martino. In panchina: Giliberti, Apadula, Marino, Ferrentino. Allenatore Mariano Turco.

LECCE WOMEN: Prieto (44′ st Garzya); Tomei (38′ st Durante), Bocchieri, Silva (44′ st Polo), Depunzio (28′ st Scardino); Martinez, Felline, Di Staso (31′ st Monno); Coluccia, D’Amico, Jaszczyszyn. In panchina: Crusafio. Allenatrice Vera Indino.

ARBITRO: Papagno di Roma 2.

NOTE: spettatori duecento circa. Ammonite: Longo (S), Turco all. (S); Bocchieri (L).

—

SERIE C/C – RISULTATI (giornata 30, ultima): A. Sant’Agata-CA Pescara 2-0, Chieti-Independent 0-2, Cosenza-Palermo 2-2, Grifone Gialloverde-Crotone 3-0, Res Roma-Matera Sassi 2-0, Roma CF-Vis Mediterranea 1-1, Salernitana-Lecce Women 3-6, Trastevere-Frosinone 1-0.

CLASSIFICA: Res Roma 83 (promossa in B) – Trastevere 76 – Roma CF 59 – Lecce Women 57 – Palermo 56 – Chieti 55 – Vis Mediterranea 53 – Matera Sassi 46 – Independent 45 – Frosinone 35 – Grifone Gialloverde, Crotone 27 – Cosenza 24 – A. Sant’Agata 15 – Salernitana 14 (retrocessa) – CA Pescara 7 (retrocessa).

(foto d’archivio)