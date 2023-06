LECCE – Nations League, Baschirotto nella lista dei pre-convocati da Mancini

A coronamento di una grande stagione, conclusasi con la salvezza anticipata colta ieri a Monza, arriva la ciliegina sulla torta per Federico Baschirotto, convocato dal Ct della Nazionale italiana, Roberto Mancini, per i prossimi impegni di Nations League.

Domenica sera, al termine dell’ultima giornata, la Nazionale si radunerà a Roma per poi trasferirsi a Santa Margherita di Pula (CA), insieme alle famiglie dei calciatori, per un periodo di preparazione e recupero delle energie fisiche e mentali. Il pre-ritiro si chiuderà venerdì 9 con un test contro la Primavera del Cagliari.

Baschirotto, insieme a Colombo, Gallo e Falcone, aveva già preso parte allo stage di Coverciano, poco prima di Natale. Per il difensore, quindi, si tratta della prima vera e propria convocazione. Nella lista, però, non c’è il nome di Wladimiro Falcone, già convocato per Italia-Inghilterra di marzo scorso a Napoli. L’Italia giocherà il 15 giugno a Enschede (Olanda) contro la Spagna in semifinale. L’Olanda affronterà la Croazia a Rotterdam.

Dalla lista di 26, poi, il Ct ne dovrà scegliere 23 da comunicare alla Uefa entro lunedì prossimo.

PORTIERI – Donnarumma, Meret, Vicario;

DIFENSORI – Baschirotto, Bonucci, Buongiorno, Di Lorenzo, Florenzi, Gatti, Spinazzola, Toloi;

CENTROCAMPISTI – Cristante, Frattesi, Jorginho, Locatelli, Pellegrini, Pessina, Verratti, Zaniolo;

ATTACCANTI – Berardi, Chiesa, Gnonto, Immobile, Raspadori, Retegui, Zaccagni.

(foto: F. Baschirotto, ©Coribello/SalentoSport)