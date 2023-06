VOLLEY B/m – Galatone sconfitto a Cagliari, ora la promozione è davvero lontana

Una sonora sconfitta allontana il Galatone dal sogno serie A. Sabato nel match playoff contro il Cus Cagliari i biancoverdi hanno perso 3-0 complicando parecchio il cammino verso la promozione in A3. Per fare il salto di categoria adesso non basterà l’eventuale vittoria domenica prossima nell’ultimo match della stagione, contro i messinesi del Letojanni. Prima di provare a battere in casa il 4 giugno i siciliani, infatti, l’Allianz Colazzo deve sperare che stasera, martedì 30 maggio, il Volley Letojanni sconfigga con ampio margine il Cus Cagliari. In questo modo tutt’e tre le squadre del girone avrebbero tre punti e pertanto si potrebbe sperare ancora.

Per quanto riguarda la sconfitta di Cagliari, va detto che quella vista in campo era solo un lontano ricordo della squadra schiacciasassi ammirata in campionato. Il Cus Cagliari ha risposto punto su punto a ogni tentativo d’attacco dell’Allianz Colazzo Galatone portando a casa alla fine un meritato 3-0. I set: 25-19, 25-17 e 25-18.

Finché non sarà la matematica a “condannare” i biancoverdi, la squadra continuerà a lottare, come conferma a fine gara il direttore generale dell’Allianz Colazzo, Alberto Papa: “Fa male commentare questa sconfitta. Non ci siamo espressi come in campionato, dove abbiamo ottenuto 24 vittorie su 26. Le ultime due settimane, decisive per la stagione, sono state difficilissime. Abbiamo affrontato infortuni che ci hanno portato a non allenarci con regolarità, lunghe trasferte contro squadre molto attrezzate e ostacoli logistici persino fino a un’ora prima della gara. Rimane quello che di buono abbiamo fatto in questa annata indimenticabile – prosegue Papa – ma ora sarà difficilissimo. Aspetteremo la partita di martedì 30 maggio fra Letojanni e Cagliari per capire se il nostro match di domenica avrà un senso oppure no”.

Al di là di come finirà la stagione, il direttore generale aggiunge: “Voglio sottolineare il grandissimo campionato fatto quest’anno dalla squadra. La nostra società è sul panorama nazionale da appena tre anni, siamo una compagine giovanissima e abbiamo un futuro davanti. Se non ce la faremo a conquistare la promozione domenica prossima, ci riproveremo con maggiore forza e convinzione il prossimo anno”.

(US Volley Galatone – Stefano Manca)