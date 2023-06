VOLLEY B1/f – Melendugno demolisce Altino, la Serie A2 è a una sola vittoria

Secca e pesantissima vittoria per la Narconon Melendugno Volley in gara 1 della finalissima playoff contro Altino Volley.

Al Pala San Giuseppe da Copertino di Lecce, le rossonere giocano una gara perfetta, chiusa in tre parziali con ampi margini, e guardano con fiducia rinnovata a gara 2, in programma in Abruzzo domani sera, a partire dalle ore 20. Un successo vorrebbe dire salto in Serie A2, una ciliegina sulla torta di una stagione, comunque vada, straordinaria.

—

IL TABELLINO

VOLLEY MELENDUGNO-ALTINO CHIETI 3-0

(25-19, 25-21, 25-17)

MELENDUGNO: Caracuta 3, Zingoni 10, Oggioni (L), Favero 3, Stival 19, Antignano 9, Maruotti 14, De Pascalis (L) ne, Troso ne, Maiorano, Salimbeni, Marra ne, Morciano ne. All. Napolitano.

ALTINO CHIETI: Orazi 12, Giometti 11, Picchi 1, Civardi 7, Montechiarini 5, Antonaci 2, Conti (L), Ferrara 2, Fanelli ne, Papa, Graziani 3, Tarantino ne, Natalizia (L) ne, Orlando ne. All. Giandomenico.

ARBITRI: D’Argenio, Bonomo.