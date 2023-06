VOLLEY – Playoff C/f, C/m, 1ª Div./m: risultati 28.05.2023, verdetti e prossimi turni

VOLLEY C/f GIRONE B

RISULTATI

(playoff quarta fase, giornata 1): Gioiella Gioia-LBF Monopoli 3-0. Gara 2 il 31 maggio alle 20. La vincente, affronterà Leo Costructions Monteroni in finale playoff, gara 1 il 3 giugno a Monteroni.

(US LC Monteroni) – Leo Constructions Monteroni: il sogno B2 è ancora realizzabile. Nonostante la prima occasione per la promozione in Serie B contro l’Altamura sia mancata solo per un soffio, arrivando alla fine di un match veramente entusiasmante deciso dal tie break e alla presenza di un pubblico che ha stipato ogni ordine di posto del palazzetto, sostenendo la squadra in campo dall’inizio alla fine, le ragazze di coach Polimeno sono pronte al riscatto nell’altra finale spareggio prevista per l’assegnazione della seconda promozione in serie B. La gara, che si giocherà al meglio di due partite su tre, prevede l’andata a Monteroni, sul parquet del Palazzetto del Velodromo, sabato 3 giugno, inizio ore 19,00, e vedrà opposta la Leo Constructions Monteroni alla vincente tra la Labruna Fenix Monopoli e la Gioiella Volley Gioia del Colle. Il ritorno mercoledì 31 maggio in trasferta e l’eventuale bella di nuovo a Monteroni, sabato 10 giugno, con fischio d’inizio fissato sempre per le 19,00. “Anche in questa circostanza – sostengono dalla società monteronese – il supporto del pubblico sarà fondamentale per provare a portare a casa quella vittoria che potrebbe permetterci di scrivere una pagina storica non solo del volley monteronese, ma anche di quello salentino in generale. Pertanto invitiamo tutti gli appassionati a venire a sostenere Capitan Greco e compagne, sabato 3 giugno, così da provare insieme e realizzare questo sogno”.

—

VOLLEY C/m GIRONE B

RISULTATI

(playoff prima fase, giornata 3): CUS Bari-Virtus Tricase 3-1 (serie 2-1).

(playoff terza fase, giornata 2): TC Ruffano-Squinzano 3-1 (serie 2-0), Falchi Ugento-Lecce Volley 1-3 (serie 0-2).

(playoff quarta fase, giornata 1): Lecce Volley-TC Ruffano 1-3 (serie 0-1). Gara 2 il 31 maggio alle 20.30 a campi invertiti.

—

VOLLEY 1ª DIVISIONE/MASCHILE

RISULTATI (playoff, giornata 2): Otranto-Terre d’Oriente 3-0 (serie 2-0), Parabita-Seiconsulting Volley Matino 1-3 (serie 0-2). Otranto e Seiconsulting Volley Matino promosse in Serie D.

(foto: Anna Paola Greco, Leo Costructions Monteroni)