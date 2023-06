GALATONE – Reclamo accolto: annullata la squalifica a mister Francesco Rollo

È stata annullata la squalifica sino al 31 dicembre 2023 comminata a Francesco Rollo, allenatore della Polisportiva Galatone. Con il Comunicato n. 189 del 29 maggio, la Corte d’Appello territoriale invalida la decisione del giudice di primo grado, pubblicata la scorsa settimana, accogliendo il reclamo del tecnico, assistito dall’avvocato Alfredo Matranga del foro di Lecce.

In primo grado, Rollo era stato punito per aver “dissentito da un provvedimento tecnico, proferendo frasiirriguardose nei confronti delle terna arbitrale” e per aver “inveito contro l’allenatore della squadra avversaria con toni irriguardosi”.

Il punto della questione riguarda la gomitata, sferrata da un calciatore della Rinascita ai danni di un calciatore del Galatone in occasione del gol del 2-2 della squadra di casa, provocandogli una grave ferita al labbro. L’arbitro, non essendosi accorto del gesto, allontanava Rollo dal campo per essersi rivolto all’assistente e al commissario di campo segnalando l’accaduto “lamentandosi civilmente del fatto che il gesto non fosse stato sanzionato”, si legge nel ricorso dell’avv. Matranga. E poi: “All’espulsione seguiva la lamentela, sempre civile, del sig. Rollo nei confronti della sola terna arbitrale e non anche dell’allenatore avversario, sig. Niang Baye Hassane, col quale, peraltro, il sig. Rollo ha da sempre un ottimo rapporto come potrà testimoniare lo stesso sig. Hassane, di cui si chiede l’ascolto ove occorra”. Nel ricorso, si chiede anche l’eventuale testimonianza anche del commissario di campo, del sig. Panarese di Lecce, commissario degli arbitri, evidenziando “la svista da parte del direttore di gara e dei suoi assistenti”. Si aggiunge, infine, che Rollo, in anni di presenza nei campionati dilettantistici, “non ha mai ricevuto provvedimenti di tale portata” e che “tutti i presenti nel campo di gioco sono pronti a testimoniare il contrario di quanto affermato nel referto arbitrale”.

Il reclamo è stato accolto appieno. Confermata, invece, la sanzione di 400 euro ai danni del Galatone.

(foto: F. Rollo, archivio)