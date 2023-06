PODISTICA – A Lido Marini (Ugento) si corre per il trentennale dalla morte di Don Tonino Bello

Tutto pronto per l’undicesima edizione della “Corri con Don Tonino”. La manifestazione podistica dedicata alla memoria di Monsignor Antonio Bello e organizzata dalla Asd Atletica Capo di Leuca presieduta da Eleonora D’Amore, si svolgerà venerdì 2 giugno a Lido Marini in occasione della gara valida come quinta prova del circuito Salento Gold “Special”. Centinaia di podisti si cimenteranno sul percorso misto tra asfaltato e sterrato, che si svilupperà sulla distanza dei 9 chilometri per gli Assoluti. Il tracciato della gara si svilupperà lungo un percorso ad anello che attraverserà l’area protetta del Parco Naturale Regionale Litorale di Ugento, caratterizzato dalla presenza di diversi ambienti naturali, tra cui le dune e le paludi tipiche della macchia mediterranea più estesa del Salento.

Si toccherà la marina di Torre Mozza passando per il Bacino Rottacapozza Nord, Spunderati Sud e Spunderati Nord, fino a raggiungere Torre Mozza e il bacino Fontanelle per chiudere nuovamente sul lungomare di Lido Marini. Lungo il tracciato saranno presenti due punti ristoro affinché gli atleti possano rigenerarsi dalle fatiche della corsa. Tutti gli iscritti si daranno appuntamento alle 7 in piazza Tirolo, in attesa della partenza fissata per le 8.30 dal medesimo luogo. Gli atleti del settore giovanile si impegneranno su tracciati più brevi con start alle 9.30 (400, 500, 600, 1500 e 2000 metri) dalle categorie Esordienti ai Cadetti passando per i Ragazzi. La manifestazione patrocinata dal Comune di Ugento e dal Parco Naturale Regionale Litorale di Ugento è stata realizzata in collaborazione con l’associazione “Ala di Riserva” e con la Parrocchia Sacro Cuore di Gesù. L’evento sportivo autorizzato dalla Fidal Lecce si disputerà in concomitanza dei 30 anni dalla scomparsa di Don Tonino Bello. Al termine della gara si terrà la cerimonia di premiazione che decreterà i vincitori della nuova edizione, che nel corso degli anni è diventato un appuntamento fisso per il movimento podistico pugliese. L’anno scorso trionfarono Rocco Cera del Gruppo Podistico A13 Taurisano e Arianna Dentis dell’Atletica Saluzzo.

(Comunicato Stampa – foto: l’edizione 2022, ©Di Pierro)