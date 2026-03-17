LECCE – Si ferma Coulibaly, a parte in due: il report degli esami e dell’allenamento

Ripresa dei lavori amara per il Lecce di Eusebio Di Francesco. Nel pomeriggio di oggi, sul manto erboso del quartier generale di Acaya, i giallorossi si sono ritrovati per dare il via alla marcia di avvicinamento verso la sfida contro la Roma, valida per la 30ª giornata della Serie A Enilive. Una sessione che, tuttavia, ha portato in dote notizie poco confortanti dal punto di vista dell’infermeria, complicando i piani del tecnico pescarese in vista di un impegno così probante.

La nota più dolente riguarda certamente Lassana Coulibaly. Il centrocampista, uscito malconcio dall’ultima sfida di campionato di Napoli, si è sottoposto nella mattinata odierna a esami strumentali presso lo Studio Radiologico Quarta Colosso di Lecce. La risonanza magnetica non ha lasciato spazio a dubbi: lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia sinistra. Un infortunio che costringerà il mediano a uno stop forzato, si spera breve e che non comprenda molte partite, privando Di Francesco di una pedina fondamentale per dinamismo e fisicità proprio nel momento clou della stagione. I tempi di recupero verranno valutati nei prossimi giorni, ma la sua presenza contro i capitolini è da escludere. La pausa delle Nazionali giunge nel momento giusto. Dopo il match di Roma di domenica 22, il Lecce godrà di qualche giorno di break in vista del successivo impegno casalingo contro l’Atalanta, nel giorno di Pasquetta.

Oltre al maliano, ovviamente assenti Camarda e Gaspar, quest’ultimo rimasto a riposo precauzionale insieme al neo papà Banda per smaltire qualche acciacco di troppo. Per Berisha e Sottil, lavoro differenziato: quest’ultimo è stato assente dal campo nelle ultime due partite, pur andando regolarmente in panchina.

Per la giornata di domani è prevista una seduta di allenamento mattutina, sempre ad Acaya.