TIRO A VOLO – Pioggia di medaglie per la Tav Jonico-Salentina: e a fine mese ci sono i Campionati italiani

IL NARDÒ VOLA IN PEDANA: PIOGGIA DI MEDAGLIE TRA FOSSA OLIMPICA E UNIVERSALE

Si chiude con un bilancio trionfale il primo trittico di appuntamenti stagionali per il tiro a volo neretino, con le competizioni regionali invernali che hanno visto i tiratori della Tav Jonico-Salentina di Nardò recitare un ruolo da assoluti protagonisti, collezionando successi che proiettano la squadra verso i palcoscenici nazionali con rinnovata fiducia. L’esordio stagionale sulle pedane del Tav San Donaci ha regalato subito gioie pesanti: oltre a ottenere la prestigiosa qualificazione al Campionato Italiano delle Società, il gruppo neretino ha brillato a livello individuale con Nicola Mauro, capace di sbaragliare la concorrenza nella categoria Veterani mettendosi al collo una splendida medaglia d’oro, mentre Stefano Calignano ha conquistato un bronzo pesantissimo, strappato dopo un estenuante shoot off che lo ha visto prevalere su altri quattro agguerriti contendenti.

Il buon momento è proseguito nella disciplina del Compak Sporting, dove il Nardò ha centrato il bronzo nella classifica per società; nel dettaglio individuale, la Prima categoria è stata un vero e proprio feudo neretino grazie all’oro di Stefano Longo, all’argento di Antonio Dollorenzo e al bronzo di Michael Rimo, con Stefano Cingolani a completare il quadro delle medaglie ottenendo il bronzo nella categoria Senior. L’ultimo atto si è consumato domenica sui campi del Tav Veglie per il Campionato Regionale di Fossa Universale, dove il sodalizio neritino ha toccato l’apice con uno straordinario oro a squadre. Anche nell’individuale il bottino è stato ricchissimo con l’oro di Antonio Dollorenzo e l’argento di Michael Rimo in Seconda categoria, a cui si aggiungono i bronzi di Giorgio Cacciapaglia in Prima e di Michele Caputo tra i Senior. Questo avvio di stagione folgorante rappresenta il miglior biglietto da visita in vista del prossimo grande impegno fissato per il 29 marzo, quando i tiratori neretini saranno di scena a Manoppello (PE) per il Campionato Italiano d’Inverno delle Società di fossa olimpica, un appuntamento cruciale dove l’obiettivo sarà confermare l’eccellenza dimostrata in ambito regionale.