SERIE D – Viareggio Cup, Ndiaga Sall (Nardò) trascina la Rappresentativa ai quarti

Nella Rappresentativa di Serie D impegnata nella 76esima edizione della Viareggio Cup il grande protagonista è Ndiaga Sall, attaccante in forza al Nardò sul quale il Lecce di Pantaleo Corvino ci ha posato più di due occhi.

Nel larghissimo successo per 7-0 di ieri della Rappresentativa sull’Uyss New York, l’attaccante senegalese ha pesantemente lasciato il proprio marchio, mettendo a segno due gol e confezionando un assist per un compagno. In totale sono già cinque le reti (e un assist) a referto per Sall nella Viareggio Cup 2026, a testimonianza dell’ottimo periodo che vive il calciatore classe 2009 che ha destato l’interesse di diversi club professionistici, sia in Italia che all’estero.

La Rappresentativa di Serie D, allenata da Giuliano Giannichedda, ritornerà in campo domani, 19 marzo, alle ore 14.30, al “Berni” di Badesse (SI) per affrontare i croati del Rijeka nei quarti di finale. Nella selezione, per quanto concerne i calciatori del girone H di Serie D, militano anche l’attaccante del Martina, Alessio Sorace, e il difensore del Nola, Giuseppe Lo Iacono.