PROMOZIONE/B – TFT, penalizzazione e sanzioni per il Leverano: la nuova classifica
Duro colpo per il Leverano, penalizzato di tre punti in classifica. Il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione di lunedì 16 marzo, ha emesso tale verdetto a seguito del deferimento che vedeva coinvolti la società bianconera e alcuni suoi tesserati (il 22290/353 pfi 25-26/PM/fl).
Oltre alla decurtazione di tre punti in classifica (da scontare immediatamente), il club salentino dovrà pagare un’ammenda di 600 euro. Dure sanzioni anche a livello personale: cinque mesi d’inibizione per i dirigenti Rocco Dimastrogiovanni e Fabio Gabriele Galasso; squalifica di quattro giornate per il calciatore Christopher De Pascalis.
Ecco come cambia la classifica del girone B di Promozione:
Ostuni 66
Squinzano 63
Mesagne 63
Terre di Acaya e Roca 56
Manduria 55 (-1)
Tricase 54
Taviano 42
Leverano 41 (-3)
Sava 39
Ginosa 37
Virtus Matino 33
Real Putignano 32
V. Locorotondo 31
Arboris Belli 25
Carovigno 21
Copertino 17
P. Bagnolo 17
Trepuzzi 7 (-1)