AMATORI – Aics Over 40 Lecce: risultati 21ª giornata, classifica, prossimo turno
AMATORI AICS LECCE OVER 40 C. 11 2025/26
GIORNATA 21
Atl. Ascla Tiggiano-Galatone Romidò 3-0
C.D. Melissano-Salento Over Seclì 2-2
City Gas Revolution-Pol. Uxentum 3-3
Salve/Morciano-FC Castrignano 1-3
Presicce Acquarica-Poggiardo 0-4
E. Coluccia-Aradeo 3-6
Fatac Scorrano-Alixias 17/03 h 20.30
CLASSIFICA
Poggiardo 51
Salento Over Seclì 41
Alixias 38
FC Galatone 38
C.D. Melissano 35
Atl. Ascla Tiggiano 35
Fatac Scorrano 35
Aradeo 34
FC Castrignano 28
Galatone Romidò 19
E. Coluccia Cutrofiano 16
City Gas Revolution 12
Presicce-Acquarica 11
Salve/Morciano 8
Pol. Uxentum 7
PROSSIMO TURNO
GIORNATA 22
City Gas Revolution-Poggiardo 20/03 h 20.30
Salento Over Seclì Presicce-Acquarica 21/03 h 15
FATAC Scorrano-Atl. Ascla Tiggiano 24/03 h 20.30
Alixias-Aradeo 23/03 h 20.30
C.D. Melissano-FC Castrignano 21/03 h 15
Pol. Uxentum-FC Galatone 21/03 h 14.30
Galatone Romidò-Salve/Morciano 23/03 h 20.30
CLASSIFICA MARCATORI (prime posizioni)
18 RETI: Giuri V. (Aradeo);
17 RETI: Scarlino M. (CG Revolution);
15 RETI: Misciali G. (Salento Over Seclì);
(…)