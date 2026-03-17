SERIE D/H – Il Giudice sportivo, gare del 15.03.2026
Le decisioni del Giudice sportivo di Serie D girone H dopo la decima giornata di ritorno.
NB: tra parentesi le giornate di squalifica
AFRAGOLESE:
BARLETTA:
C.D. FASANO:
FERRANDINA: Obed Asare (1)
F. ANDRIA:
F. PUTEOLANA (NOLA):
FRANCAVILLA IN S.:
GRAVINA: Francesco Urso (1)
HERACLEA: Antonio Compierchio (all., 4); Francesco Mele (4)
MANFREDONIA: Ewan Urain (1)
MARTINA: Massimiliano Maggi (all., 1)
NARDÒ: Alessandro De Luca (1)
PAGANESE: Vincenzo Marruocco (all., 5)
POMPEI: Alessio Faella (3)
P. REAL NORMANNA:
SARNESE:
T. ACERRANA: Marco Nappi (all., 4)
VIRTUS FRANCAVILLA: