FEMMINILE – Serena D’Amico nella storia: 300 gol tutti con la maglia del Lecce Women

Non è stata una domenica come le altre per Serena D’Amico. Il capitano e simbolo del Lecce Women, nella roboante vittoria per 4-1 contro il Colleferro, ha scritto una pagina indelebile del calcio femminile pugliese. Grazie a una doppietta d’autore, la numero 7 giallorossa ha infatti abbattuto il muro dei 300 gol in carriera, un record reso ancora più straordinario dalla fedeltà assoluta ai colori salentini: ogni singola rete, infatti, è stata realizzata indossando esclusivamente la maglia del Lecce. Traguardo ricordato anche dal presidente Sticchi Damiani nella conferenza stampa di ieri.

Il pomeriggio da sogno di D’Amico è iniziato con una vera e propria prodezza balistica: un eurogol arrivato nel primo tempo con un sinistro al volo da posizione defilata che si è insaccato proprio sotto l’incrocio dei pali, sbloccando l’incontro. Al 90’, poi, il capitano ha poi suggellato la giornata perfetta siglando la sua rete personale numero 300 (e la quarta per la squadra), ribadendo in rete un assist di Labianca. Le altre due reti sono state siglate dalla stessa Labianca e dalla quindicenne Ingrid Ingrosso, alla seconda rete in giallorosso.

Al termine del match, l’allenatrice Vera Indino ha celebrato la sua fuoriclasse con parole di profonda stima: «Siamo molto felici per Serena è il simbolo del nostro club. Non sarà facile negli anni a venire ripetere gli stessi numeri del nostro capitano. È una leggenda del calcio femminile pugliese e siamo orgogliosi di averla con noi. Mi auguro che non perda mai la voglia di giocare e di segnare con un solo obiettivo, portare in alto i colori del Lecce». (Nuovo Quotidiano di Puglia)

Il Lecce Women, con la vittoria di domenica (numero 4 in campionato), sale a 18 punti, con un bel margine di sicurezza sulla zona playout. Domenica prossima, trasferta sul campo del Villaricca.