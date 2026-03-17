BASKET C/m – A9 Nardò passa anche a Molfetta, continua la rincorsa al primo posto

La Pallacanestro A9 Nardò passa anche a Molfetta e continua il proprio cammino nelle zone alte della classifica. Sul parquet della Clean Up Molfetta i bianconeri si impongono 74-59 al termine di una gara controllata per lunghi tratti e definitivamente indirizzata nell’ultimo quarto.

Nardò parte contratta, subendo un parziale di 9-0 nei primi due minuti. Nei minuti successivi i neretini si sbloccano e rispondono alzando il ritmo offensivo e il muro sotto canestro, riuscendo a chiudere il primo periodo avanti 19-16. Nel secondo quarto la squadra di Gabriele Castellitto trova continuità su entrambi i lati del campo, costruendo il primo allungo e andando all’intervallo sul 41-31.

Dopo la pausa Molfetta fa valere il fattore campo e riesce a limitare le giocate da alieno di Francisco Zustovich (trascinatore degli ospiti), riducendo gradualmente il margine fino al 50-51 alla fine del terzo periodo. Nel momento di maggiore pressione dei padroni di casa, Nardò risponde con lucidità: l’ultimo quarto diventa il parziale che decide la partita. I bianconeri ritrovano fluidità offensiva, alzano il ritmo e piazzano l’allungo definitivo fino al 74-59 finale.

Protagonista assoluto della serata è Zustovich, autore di una prestazione fuori dall’ordinario: 33 punti, 7 rimbalzi e 2 assist, numeri che raccontano da soli l’impatto del play bianconero nella gara. Accanto a lui arrivano i contributi di Joel Myers con 12 punti, Pietro Gigli con 9 e Daniele Tinto con 7.

Una vittoria in trasferta che permette all’A9 Nardò di proseguire la corsa al primo posto, ancora occupato dalla LSB Lecce e distante due punti, dando continuità alle ultime uscite e confermando la crescita della squadra nelle ultime settimane.

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IL TABELLINO

PALLACANESTRO MOLFETTA-PALLA9 NARDÒ 59-74

(16-19, 31-41, 50-51)

Clean Up Molfetta: Kotnik 16, Chiriatti 13, Didonna 11, Sasso 8, Mongelli 7, Pugliese 2, Sciangalepore 2, Altamura 0, Costa 0, Solimini 0, Ruggiero ne, Ancona ne.

PallA9 Nardò: Zustovich 33, Myers 12, Gigli 9, Tinto 7, Gramazio 5, Boev 4, Facciolà 3, Stonkus 1, Barel 0, Sebrek ne, Montinaro ne, Poletti ne.

(Ufficio Stampa Pallacanestro A9 Nardò)

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BASKET SERIE C/m GIRONE N

RISULTATI (giornata 10 rit.): NM Corato-Monteroni 74-67, LSB Lecce-MS Mesagne 83-77, Barletta-Ceglie 55-65, Francavilla-Cus Foggia 82-79, Molfetta-Nardò 59-74, NV Mesagne-Monopoli 87-77.

CLASSIFICA: LSB Lecce 38 – Nardò 36 – NV Mesagne 34 – Monteroni 28 – Assi Brindisi 22 – Corato, Molfetta 20 – Ceglie 18 – Monopoli, Francavilla, Cus Foggia 16 – Barletta, MS Mesagne 6.

PROSSIMO TURNO (21-22/03): Assi Brindisi-Molfetta, MS Mesagne-Barletta, Nardò-Francavilla, Monopoli-LSB Lecce, Ceglie-Corato, Cus Foggia-NV Mesagne.