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BASKET C/m – A9 Nardò passa anche a Molfetta, continua la rincorsa al primo posto

BASKET 8 secondi ago

La Pallacanestro A9 Nardò passa anche a Molfetta e continua il proprio cammino nelle zone alte della classifica. Sul parquet della Clean Up Molfetta i bianconeri si impongono 74-59 al termine di una gara controllata per lunghi tratti e definitivamente indirizzata nell’ultimo quarto.

Nardò parte contratta, subendo un parziale di 9-0 nei primi due minuti. Nei minuti successivi i neretini si sbloccano e rispondono alzando il ritmo offensivo e il muro sotto canestro, riuscendo a chiudere il primo periodo avanti 19-16. Nel secondo quarto la squadra di Gabriele Castellitto trova continuità su entrambi i lati del campo, costruendo il primo allungo e andando all’intervallo sul 41-31.

Dopo la pausa Molfetta fa valere il fattore campo e riesce a limitare le giocate da alieno di Francisco Zustovich (trascinatore degli ospiti), riducendo gradualmente il margine fino al 50-51 alla fine del terzo periodo. Nel momento di maggiore pressione dei padroni di casa, Nardò risponde con lucidità: l’ultimo quarto diventa il parziale che decide la partita. I bianconeri ritrovano fluidità offensiva, alzano il ritmo e piazzano l’allungo definitivo fino al 74-59 finale.

Protagonista assoluto della serata è Zustovich, autore di una prestazione fuori dall’ordinario: 33 punti, 7 rimbalzi e 2 assist, numeri che raccontano da soli l’impatto del play bianconero nella gara. Accanto a lui arrivano i contributi di Joel Myers con 12 punti, Pietro Gigli con 9 e Daniele Tinto con 7.

Una vittoria in trasferta che permette all’A9 Nardò di proseguire la corsa al primo posto, ancora occupato dalla LSB Lecce e distante due punti, dando continuità alle ultime uscite e confermando la crescita della squadra nelle ultime settimane.

IL TABELLINO

PALLACANESTRO MOLFETTA-PALLA9 NARDÒ 59-74
(16-19, 31-41, 50-51)

Clean Up Molfetta: Kotnik 16, Chiriatti 13, Didonna 11, Sasso 8, Mongelli 7, Pugliese 2, Sciangalepore 2, Altamura 0, Costa 0, Solimini 0, Ruggiero ne, Ancona ne.

PallA9 Nardò: Zustovich 33, Myers 12, Gigli 9, Tinto 7, Gramazio 5, Boev 4, Facciolà 3, Stonkus 1, Barel 0, Sebrek ne, Montinaro ne, Poletti ne.

(Ufficio Stampa Pallacanestro A9 Nardò)

BASKET SERIE C/m GIRONE N

RISULTATI (giornata 10 rit.): NM Corato-Monteroni 74-67, LSB Lecce-MS Mesagne 83-77, Barletta-Ceglie 55-65, Francavilla-Cus Foggia 82-79, Molfetta-Nardò 59-74, NV Mesagne-Monopoli 87-77.

CLASSIFICA: LSB Lecce 38 – Nardò 36 – NV Mesagne 34 – Monteroni 28 – Assi Brindisi 22 – Corato, Molfetta 20 – Ceglie 18 – Monopoli, Francavilla, Cus Foggia 16 – Barletta, MS Mesagne 6.

PROSSIMO TURNO (21-22/03): Assi Brindisi-Molfetta, MS Mesagne-Barletta, Nardò-Francavilla, Monopoli-LSB Lecce, Ceglie-Corato, Cus Foggia-NV Mesagne.

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