BASKET C/m – LSB Lecce, 19ª vittoria contro una mai arrendevole Mens Sana Mesagne

Dopo la 23esima giornata la Cce Lsb Lecce continua a guardare tutti dall’alto. Sabato scorso la prima della classe ha regolato la Mens Sana Mesagne per 83-77 dinanzi al pubblico amico del Pala San Giuseppe da Copertino in via Caduti di Nassiriya. Gli uomini di coach Daniele Michelutti hanno incamerato due punti molto importanti per la classifica contro un avversario sempre vivo. In fase realizzativa si sono evidenziate le prestazioni di Guido, Mocavero e Vidakovic, autori rispettivamente di 20, 12 e 17 punti, ma ancora una volta è stata la coralità l’arma vincente della squadra del presidente Sandro Laudisa. Mesagne, dal canto suo, ha dimostrato sul parquet che anche l’ultima in classifica può dare filo da torcere alla battistrada di un torneo livellato e sempre più combattuto.

Con questa vittoria la Cce Lsb Lecce sale a quota 38 punti in classifica collezionando la 19esima vittoria del campionato maschile interregionale di serie C del Girone N.

Tra le fila di Mesagne si è distinta la prova di Calò, top scorer della gara con 20 punti a referto. La gara è rimasta viva sino ai minuti finali per merito di una squadra, quella di coach Capodieci, capace di ricucire sempre i tentativi di fuga posti in essere dagli uomini di Daniele Michelutti. Questi sono andati avanti più volte anche di oltre dieci punti e sono stati sistematicamente ripresi dagli avversari. Sicuramente ha influito l’infortunio di Zalalis prima di metà gara, che ha costretto La Scuola di Basket Lecce a rinunciare per il resto della partita ad uno dei giocatori più prolifici della squadra sia in termini di punti che in termine di rimbalzi.

“È stata una gara difficile e purtroppo ci siamo arrivati in condizioni fisiche poco ottimali – dichiara coach Michelutti a fine partita -. Zalalis per tutta la settimana non ha potuto allenarsi e si è dovuto fermare dopo 9 minuti di gioco. Da parte di tutti c’è stato un extra-sforzo che ci ha permesso di portare a casa la vittoria. Più di ogni altra cosa questa volta salvo il cuore che ci hanno messo i miei ragazzi. Archiviata questa gara penseremo a preparare una gara molto impegnativa”. Domenica prossima i biancazzurri affronteranno Monopoli in trasferta con palla a due alle 18.

(US LSB Lecce, Paolo Conte)

IL TABELLINO

Cce Lsb Lecce – Mens Sana Mesagne 83-77

(27-23, 42-39, 65-62)

Cce Lsb Lecce: Guido 20, Zalalis 6, Mocavero 12, Vidakovic 17, Cantagalli 9, Pallara 9, De Giovanni, F. Laudisa, Tirtyshnik 8, Faye, Fracasso 2. All. Michelutti.

Mens Sana Mesagne: Gualano 15, Panico 2, Gallo 4, Rollo 4, Calò 20, Altamirano 6, Cerminara 4, Baronchelli 6, Polifemo, Bojang 9, Ciccarese 7. All. Mellone.

—

BASKET SERIE C/m GIRONE N

RISULTATI (giornata 10 rit.): NM Corato-Monteroni 74-67, LSB Lecce-MS Mesagne 83-77, Barletta-Ceglie 55-65, Francavilla-Cus Foggia 82-79, Molfetta-Nardò 59-74, NV Mesagne-Monopoli 87-77.

CLASSIFICA: LSB Lecce 38 – Nardò 36 – NV Mesagne 34 – Monteroni 28 – Assi Brindisi 22 – Corato, Molfetta 20 – Ceglie 18 – Monopoli, Francavilla, Cus Foggia 16 – Barletta, MS Mesagne 6.

PROSSIMO TURNO (21-22/03): Assi Brindisi-Molfetta, MS Mesagne-Barletta, Nardò-Francavilla, Monopoli-LSB Lecce, Ceglie-Corato, Cus Foggia-NV Mesagne.