VOLLEY – Dalla Serie A2 alla 2ª Divisione: risultati 15.03.2026, classifiche, prossimi turni

VOLLEY A2/f

RISULTATI (Pool Promozione, giornata 9): Roma-Valsabbina 3-2, Altafratte-Messina 3-1, Busto Arsizio-Costa Volpino 3-2, Fasano-Melendugno 1-3, Trentino-Talmassons 0-3.

CLASSIFICA: Talmassons 39 – Valsabbina 38 – Altafratte 29 – Busto Arsizio 28 – Costa Volpino, Roma 27 – Melendugno 23 – Trentino 21 – Fasano 18 – Messina 5.

PROSSIMO TURNO Pool Promozione (20-22/03): Roma-Talmassons, Messina-Fasano, Costa Volpino-Valsabbina, Melendugno-Busto Arsizio, Altafratte-Trentino.

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VOLLEY A2/m

RISULTATI (giornata 23): Brescia-Pordenone 3-2, Catania-Ravenna 1-3, Macerata-Aversa 2-3, Sorrento-Fano 1-3, Taranto-Portoviro 3-2, Pineto-Cantù 3-0, Siena-Lagonegro 0-3.

CLASSIFICA: Pineto, Pordenone 50 – Brescia, Ravenna 47 – Aversa 39 – Lagonegro 36 – Macerata 31 – Taranto, Catania, Sorrento 30 – Portoviro 29 – Fano 28 – Siena 24 – Cantù 12.

PROSSIMO TURNO (18/03): Ravenna-Pordenone, Cantù-Brescia, Portoviro-Siena, Aversa-Catania, Taranto-Pineto, Fano-Macerata, Lagonegro-Sorrento.

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VOLLEY A3/m GIRONE B

RISULTATI (giornata 18): Castellana Grotte-Gioia del Colle 3-2, Reggio Calabria-Aurispa Lecce 3-1, Modica-Napoli 3-1, Sabaudia-Campobasso 3-1, Galatone-Terni 3-1.

CLASSIFICA: Reggio Calabria 46 – Castellana Grotte 45 – Gioia del Colle 32 – Modica, Aurispa Lecce 30 – Sabaudia 27 – Campobasso 24 – Galatone 16 – Terni 13 – Napoli 7.

VERDETTI: Spareggio A2 Reggio Emilia-Reggio Calabria; playoff: Campobasso-Belluno, Sabaudia-San Giustino, Aurispa Lecce-Sarroch Cagliari, Modica-Mantova, Cagliari-Castellana Grotte, Acqui Terme-Gioia del Colle; playout: Mirandola-Trebaseleghe, Savigliano-Terni; retrocesso in B: Napoli.

In attesa della post-season

(US Aurispa Lecce Volley – Davide Ruberto) – Aurispa Dfv perde 3-1 con Reggio Calabria e chiude al 5° posto. Ultima giornata della regular season nel girone blu di Serie A3 Credem Banca: Aurispa Dfv sfida in trasferta la capolista Reggio Calabria, fresca vincitrice della Coppa Italia Del Monte.

Il sestetto di partenza di coach Giuseppe Ambrosio è il seguente: l’opposto Santangelo, gli schiacciatori Zornetta e Mazzone, il palleggiatore Bernardis, i centrali Grottoli e Mellano, e il libero Donati.

Un sostanziale equilibrio vige all’inizio del match e le due squadre se la giocano alla pari, con i salentini che mandano a referto un po’ tutti e con Mazzone che sfoggia uno splendido ace, preceduto da un’altrettanto apprezzabile pipe di Zornetta (5-5). L’ottima ricezione di Donati consente la ricostruzione precisa per il mani-out di Santangelo ma, dopo un mini break dei salentini, arriva la risposta di Reggio Calabria che pareggia i conti (10-10). Laganà è una sentenza, il muro di Grottoli anche, ed è lui stesso ad attaccare un primo tempo e a mandare i salentini avanti di due punti (14-16). Aurispa Dfv sfoggia una serie di pipe vincenti e l’ultima in ordine di tempo porta la firma di Zornetta, su ottima intuizione di Bernardis. Dopo l’ace di Mellano, sul +3 per i salentini, coach Polimeni chiama timeout (16-19). Un grande attacco di Santangelo pizzica la riga dei nove metri (per assegnare il punto serve il videochek), poi arriva un pallonetto delizioso di Mazzone e il secondo timeout di coach Polimeni (17-21). L’asse Bernardis-Grottoli funziona a meraviglia e genera due punti di fila con due primi tempi perfetti, poi c’è il ritorno di Reggio Calabria, con Lazzaretto al servizio che mette in difficoltà la ricezione dei salentini e porta la sua squadra sul -1 (22-23). Il timeout di coach Ambrosio è determinante per interrompere il servizio avversario e per portare a casa il set grazie a una diagonale imprendibile di Zornetta e un’altra pipe di Mazzone (22-25).

Il secondo set inizia con il solito equilibrio ed è ancora Grottoli a trovare un primo tempo, poi si continua colpo su colpo e le due squadre si mantengono in parità (5-5). Zornetta, dopo un paio di attacchi difesi da Reggio Calabria, attacca un missile imprendibile per gli avversari, poi c’è un lungo check per un azione poco chiara che deconcentra i salentini e spinge i calabresi sul +3, con inevitabile timeout di coach Ambrosio (6-9). Il break di quattro punti di Reggio Calabria viene interrotto dal punto di Mellano, ma il momento positivo dei padroni di casa continua e coach Ambrosio chiama il secondo timeout (15-9). Tornati sul taraflex ci pensa Grottoli a sfruttare la veloce di Bernardis, ma Lazzaretto e compagni non si lasciano avvicinare (19-12). Santangelo e Zornetta sono gli ultimi ad arrendersi, ma Reggio Calabria viaggia sul velluto e chiude velocemente il set (25-15).

L’inizio del terzo set continua sulla falsariga del precedente, con i padroni di casa in trans agonistica che si portano sul +3. I salentini si risvegliano dal torpore e tornano a giocare un’ottima pallavolo, centrando il pari grazie soprattutto agli attacchi dal centro (7-7). Lazzaretto trova continuità e Reggio Calabria, nonostante due potenti diagonali di Santangelo e Mazzone, accumula un vantaggio di 4 punti (13-9). Coach Ambrosio chiede timeout ma Aurispa Dfv non riesce a reagire, al netto di un lungolinea di Zornetta (15-11). Si va avanti punto a punto: Laganà risponde a Mellano e Lazzaretto a Santangelo (19-15). Reggio Calabria trova punti anche dal centro e, dopo un ace di Lazzaretto, altro timeout di coach Ambrosio (21-16). Un lunghissimo scambio si conclude a favore dei calabresi che, con l’ace di Presta, trovano il punto del K.O., visto che i successivi attacchi di Aurispa Dfv terminano fuori consegnando il set agli avversari (25-19).

Il quarto set vede Reggio Calabria subito avanti di 3 punti e coach Ambrosio costretto all’immediato timeout (4-1). Mani out di Mazzone e diagonale di Santangelo: Aurispa Dfv è viva e prova a rimanere in partita (5-3). Si lotta con tutte le forze ma, per mettere a terra un pallone, Zornetta deve attaccarlo tre volte. Il muro di Bernardis e l’attacco del neoentrato Orto mantiene i salentini a galla (9-8). Un monster block di Grottoli rimette il punteggio in parità e coach Polimeni si affida al timeout. Altro primo tempo confezionato dalla coppia Bernardis-Grottoli e altro break di Reggio Calabria, ma ci pensa Orto con due punti di fila a riaprire di nuovo il set (13-12). Solito break di Reggio Calabria: Laganà e Lazzaretto diventano indifendibili e portano i suoi sul +6 (20-14). La notizia del punto conquistato da Gioia del Colle a Castellana rende il Palazzetto una bolgia e spinge ancor di più i calabresi, vicini alla conquista del primo posto in classifica. Zornetta e Grottoli riducono il passivo ma Aurispa Dfv non riesce ad impedire l’inevitabile e si arrende (25-16). Reggio Calabria conquista matematicamente il primo posto in classifica, mentre Aurispa Dfvv chiude la regular season al quinto posto e, agli ottavi di finale dei playoff se la vedrà con Sarroch, che chiude al quarto posto del girone bianco.

IL TABELLINO

Domotek Reggio Calabria – Aurispa Dfv 3-1

(22-25; 25-15; 25-19; 25-16).

Domotek: Lazzaretto 21, De Santis, Mancinelli, Spinello, Guarienti Zappoli 10, Presta 10, Lopetrone, Saitta 3, Motta, Innocenzi, Ciaramita, Laganà 16, Rigirozzo 3, Parrini. All.: Polimeni – Dal Pozzo

Aurispa Dfv: Tiziano Mazzone 13, Francesco Bernardis , Andrea Santangelo 11, Aidan Kit Russo, Francesco Donati, Filippo Marsella, Lorenzo Grottoli 13, Edoardo Murabito, Simone Orto 2, Luciano Zornetta 14, Daniele Mellano 7, Riccardo Quarta. All. Giuseppe Ambrosio.

Arbitri: Mancuso, Bonomo.

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VOLLEY B/m girone G

RISULTATI (giornata 19): D&F Caffè-Valdiano 1-3, Molfetta-Casoria 3-2, Uni Bari-San Vito Mesagne 2-3, Marcianise-Casarano 0-3, Pag Taviano-SG Terzigno 2-3, Bisignano-Leverano 1-3, Praia-Termoli 3-0.

CLASSIFICA: Pag Taviano 54 – Molfetta 49 – Valdiano 42 – Uni Bari 37 – San Vito Mesagne 36 – D&F Caffè 33 – Casarano, SG Terzigno 29 – Casoria 28 – Marcianise 20 – Leverano 19 – Termoli, Bisignano 8 – Praia 7.

PROSSIMO TURNO (21-22/03): Termoli-D&F Caffè, Valdiano-Molfetta, Casoria-Uni Bari, SG Terzigno-Marcianise, Casarano-Pag Taviano, San Vito Mesagne-Bisignano, Leverano-Praia.

(US Volley Leverano) – Vittoria doveva essere e vittoria è stata. Torna dalla Calabria con 3 punti fondamentali la BCC Leverano che si impone 1-3 sul campo della Volley Bisignano. Per i cosentini era forse l’ultima occasione per rientrare nella corsa salvezza e la vittoria della settimana scorsa a Casarano lasciava ben sperare. Leverano invece veniva da una sconfitta interna che però aveva lasciato buone sensazioni e che insieme alla vittoria della settimana prima a Marcianise, aveva bisogno di continuità e soprattutto di punti.

La cronaca. La prima parte del 1° set è sembrato di studio, poi uno strappo porta Leverano avanti di 4 sul 13-17 e si conclude con un errore in battuta dei padroni di casa che fissa il punteggio sul 22-25.

La seconda frazione vede Bisignano avanti sin dall’inizio e fino al 19-15. Poi però capitan Orefice, anche in una serata non tra le sue migliori, decide di deciderla. Si porta in battuta e non si sposta più. Un ace e altre battute insidiose, insieme a due muri di Galasso e 2 di Serra, 2 attacchi vincenti e 2 errori dei locali produce parzialone di 9-0 che fissa il punteggio sul 19-24. Un cartellino rosso sventolato ai calabresi per qualche parola di troppo nei confronti del primo arbitro chiude il set.

Nel terzo set Bisignano sbaglia meno, prende subito un buon vantaggio e riesce a chiudere 25-19.

Il quarto e decisivo set parte con Leverano avanti 2-4. Bisignano reagisce, si porta avanti 10-7 e crede nella rimonta. Leverano però non ci sta e pareggia a 12 con un muro ed un ace di Carcagnì e due attacchi vincenti di Orefice. Ingrosso porta avanti Leverano con due attacchi in diagonale, doppio Orefice per il 16-18 e per il 17-19 mentre Galasso con un tocco di astuzia, servendosi del muro, fissa il 19-22. La contesa si chiude con un diagonale di Matteo Ingrosso sul 21-25.

La classifica ora dice che Leverano ha accorciato su Marcianise, ormai ad un solo punto. Domenica Leverano sul parquet di casa ospita il fanalino di coda Spes Praia Volley mentre Marcianise fa visita al lanciatissimo San Giuseppe-Terzigno che in questo turno ha inflitto la prima sconfitta alla capolista Taviano. (FMZ)

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VOLLEY B2/f girone I

RISULTATI (giornata 19): Napoli-Nardò 0-3, Monopoli-Isernia 0-3, Monteroni-Salerno 1-3, Volare BN-Arabona 0-3, Fiamma Torrese-Faam Matese 3-2, Bari-Cerignola 2-3, Pescara-Capurso 0-3.

CLASSIFICA: Nardò 47 – Isernia 46 – Arabona 44 – Capurso 39 – Salerno 37 – Cerignola, Monopoli 33 – LC Monteroni 29 – Faam Matese, Volare BN 21 – Bari 20 – Napoli 14 – Fiamma Torrese 11 – Pescara 4.

PROSSIMO TURNO (21-22/03): Capurso-Napoli, Nardò-Monopoli, Isernia-LC Monteroni, Faam Matese-Volare BN, Arabona-Fiamma Torrese, Salerno-Bari, Cerignola-Pescara.

(US Volley Nardò, Giuseppe Spenga) – Una Dream Volley Nardò in formato schiacciasassi espugna il “Pala Siani”, travolgendo il Napoli con un secco 3-0 in appena 66 minuti. La diciannovesima sfida di campionato conferma la metamorfosi delle granata: non solo una vittoria per la classifica, ma una prova di forza che cancella qualche incertezza del girone d’andata.

IL MATCH – A fare la differenza è stata l’eccezionale tenuta del sistema muro-difesa (12 muri-punto contro i soli 2 campani). Protagonista assoluta l’opposta Greta Halla, autrice di una prestazione da 24 punti (con 4 muri e 2 ace). Ottime indicazioni anche da Silvia Antonaci (11 punti) e capitan Martina Gorgoni (10), supportate dalla regia precisa di Giorgia Tamborino e dalla solidità difensiva del duo Della Corte-Tamborino.

LE VOCI DAL CAMPO – Soddisfatto coach Fabio Saccomanno: “Siamo riusciti a giocare di intensità contro un avversario versatile, interpretando bene la gara. Sono contento della prestazione delle ragazze, siamo davvero un gran bel gruppo”. Gli fa eco la centrale Silvia Antonaci: “Siamo state brave a imporre la nostra pallavolo nonostante le insidie. Il 3-0 è un risultato importante che dimostra la crescita e la consapevolezza che stiamo costruendo partita dopo partita. Ora testa alla prossima sfida casalinga contro Monopoli per mantenere la vetta”.

Sulla stessa lunghezza d’onda la Team Manager granata, Demelza Sanasi: “Siamo entrati in campo con la giusta determinazione, sintomo di una squadra che vuole dare continuità di gioco e di risultati. Le ragazze hanno interpretato al meglio tutto ciò che viene preparato in settimana. Da martedì si torna in palestra per preparare la delicatissima partita casalinga contro Monopoli”.

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VOLLEY C/f girone B

RISULTATI (giornata 19): MSP Galatina-San Cassiano 0-3, F. Taviano-Lecce 3-0, Surbo-Melendugno Calimera 3-1, NV Torre-Monopoli 3-0, Oria-Trepuzzi 3-0, CDM Cutrofiano-Aurora Brindisi 3-0.

CLASSIFICA: Oria, CDM Cutrofiano 48 – San Cassiano 46 – Trepuzzi 39 – Aurora Brindisi 36 – NV Torre 27 – F. Taviano 20 – CDM Astra Volley 10 – Lecce, Surbo 18 – Melendugno Calimera 12 – MSP Galatina 11 – Monopoli 0.

PROSSIMO TURNO (21-22/03): Surbo-MSP Galatina, Melendugno Calimera-NV Torre, San Cassiano-CDM Astra Volley, Trepuzzi-CDM Cutrofiano, Aurora Brindisi-F. Taviano, Monopoli-Oria.

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VOLLEY C/m girone B

RISULTATI (giornata 19): V. Tricase-Lecce 1-3, PSA Matera-Parabita 3-1, Fasano-Mottola 3-1, Frascolla-SB Galatina 0-3, Grottaglie-San Pancrazio 3-1.

CLASSIFICA: Vibrotek 44 – Tricase 43 – Lecce 38 – SB Galatina 34 – PSA Matera 28 – Grottaglie 20 San Pancrazio 17 – Parabita 15 – Mottola 8 – Frascolla 0.

PROSSIMO TURNO (22/03): Parabita-Vibrotek, Lecce-Fasano, SB Galatina-PSA Matera, San Pancrazio-Frascolla, Grottaglie-Mottola.

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VOLLEY D/f girone B

RISULTATI (giornata 19): Noci-PSA Matera 3-2, Sant’Elia-SS Annunziata 3-0, Uisp Putignano-Matera 3-1, Massafra-Santeramo 3-2, Talsano-Mesagne 0-3, Ostuni-Spike Volley 1-3.

CLASSIFICA: Putignano 49 – Mesagne 48 – Sant’Elia, Noci 40 – PSA Matera 39 – Massafra 33 – SS Annunziata 24 – Matera, Santeramo 22 – Spike Volley 15 – Talsano 8 – Ostuni 2.

PROSSIMO TURNO (21-22/03): Ostuni-Noci, SS Annunziata-Spike Volley, PSA Matera-Putignano, Santeramo-Sant’Elia, Mesagne-Massafra, Matera-Talsano.

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VOLLEY D/f girone C

RISULTATI (giornata 19): Vera Monteroni-Bee Lecce 3-2, Copertino-Tricase 3-0, RV Ugento-Melendugno Calimera 3-1, Aradeo-Spongano 0-3, Sport & Friends-Parabita 3-0.

CLASSIFICA: Copertino 50 – CDM Cutrofiano 46 – Spongano 39 – Vera Monteroni, bee Lecce 34 – RV Ugento 29 – Aradeo 21 – Sport & Friends 19 – Melendugno Calimera 6 – Tricase 4 – Parabita 3.

PROSSIMO TURNO (18-21/03): Sport & Friends-Vera Monteroni, Tricase-Parabita, Bee Lecce-RV Ugento, Spongano-CDM Cutrofiano, Melendugno Calimera-Aradeo.

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VOLLEY D/m girone B

RISULTATI (giornata 19): Tricase-Massafra 0-3, Avetrana-Castellana 3-1, Tiger Squinzano-GS Ugento 3-0, SBV Galatina-San Vito 2-3, Materdomini-Vis Squinzano 1-3.

CLASSIFICA: Massafra, SBV Galatine 36 – Falchi Ugento 32 – Vis Squinzano 31 – Castellana, GS Ugento, San Vito 26 – Ruffano, Tiger Squinzano 25 – Avetrana 14 – Materdomini 8 – Tricase 3.

PROSSIMO TURNO (21-22/03): Tricase-Avetrana, Castellana-Tiger Squinzano, Massafra-Falchi Ugento, San Vito-Materdomini, Vis Squinzano-Ruffano, GS Ugento-SBV Galatina.

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VOLLEY 1ª DIVISIONE/f “Memoria L. Laudisa” girone A

RISULTATI (giornata 14): Valecaracuta Lecce-DV Nardò 1-3, Wesport-Melendugno Calimera 3-0, Lecce-LC Monteroni 0-3, GVP Corvino-Trepuzzi 3-0, Vis Squinzano-Brindisi 3-0.

CLASSIFICA: Vis Squinzano 41 – LC Monteroni 34 – Brindisi 30 – GVP Corvino 27 – Trepuzzi 22 – Wesport 20 – DV Nardò 18 – Valecaracuta Lecce 9 – Melendugno Calimera 3 – Lecce 0.

PROSSIMO TURNO (21-22/03): Brindisi-Valecaracuta, DV Nardò-Wesport, Melendugno Calimera-Lecce, LC Monteroni-GVP Corvino, Trepuzzi-Vis Squinzano.

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VOLLEY 1ª DIVISIONE/f “Memoria L. Laudisa” girone B

RISULTATI (giornata 17): AR Maglie-CDM Cutrofiano 0-3, Alliste-Victor Volley 3-0, CDM Astra Volley-Supersano 3-2, V. Tricase-Flyarmida 1-3, San Cassiano-MB Ruffano 0-3.

CLASSIFICA: Alliste 43 – CDM Cutrofiano 36 – MB Ruffano 31 – Victor Volley 24 – Supersano 23 – San Cassiano 21 – Flyarmida 20 – IM Otranto 19 – CDM Astra Volley 15 – V. Tricase 11 – AR Maglie 6.

PROSSIMO TURNO (21-22/03): Victor Volley-AR Maglie, Supersano-Alliste, Flyarmida-IM Otranto, Ruffano-Tricase, San Cassiano-CDM Cutrofiano.

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VOLLEY 1ª DIVISIONE/m

RISULTATI (giornata 14): Brundisium-Specchia 1-3, GVP Corvino-PVK 3-0, Nardò-Lecce 3-1, Meraki-NV Maglie 3-1.

CLASSIFICA: Meraki 33 – Veglie 28 – GVP Corvino 25 – Maglie 22 – Specchia 21 – Nardò 19 – Lecce 13 – PVK 4 – Brundisium 3.

PROSSIMO TURNO (21-23/03): Veglie-Nardò, Lecce-GVP Corvino, PVK-Brundisium, Specchia-Meraki.

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VOLLEY 2ª DIVISIONE/f girone A

RISULTATI (giornata 5): Bee Lecce-Sant’Elia 0-3, Aurora Brindisi-Degiorgivolley 3-0, Surbo-Wesport 2-3.

CLASSIFICA: Sant’Elia 15 – Aurora Brindisi 12 – Degiorgivolley 9 – Wesport 5 – Bee Lecce, Surbo 2.

PROSSIMO TURNO (20-22/03): Wesport-Sant’Elia, Bee Lecce-Degiorgivolley, Surbo-Aurora Brindisi.

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VOLLEY 2ª DIVISIONE/f girone B

RISULTATI (giornata 5): San Pietro in Lama-San Cesario 3-1, PVK-LC Monteroni 3-0, I. Copertino-Civolley Copertino (26/03).

CLASSIFICA: S.P. in Lama 14 – I. Copertino 10 – PVK 9 – San Cesario 6 – Civolley Copertino 3 – LC Monteroni 0.

PROSSIMO TURNO (21-22/03): Civolley Copertino-San Cesario, S.P. in Lama-LC Monteroni, I. Copertino-PVK.

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VOLLEY 2ª DIVISIONE/f girone C

RISULTATI (giornata 5): Alezio-Draghi Matino 0-3, Uggiano-Gallipoli 2-3, PDP Casarano-MV Galatina 0-3.

CLASSIFICA: Draghi Matino 15 – Gallipoli 9 – MV Galatina, Alezio 8 – Uggiano 5 – PDP Casarano 0.

PROSSIMO TURNO (21-30/03): MV Galatina-Draghi matino, Alezio-Gallipoli, PDP Casarano-Uggiano.

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VOLLEY 2ª DIVISIONE/m girone A

RISULTATI (giornata 5): Vis Squinzano-San Donaci 3-1, LS Sava-Sport & Friends 1-3, Volley Sava-Degiorgivolley (01/04).

CLASSIFICA: Novoli 12 – San Donaci 10 – Vis Squinzano 9 – Sport & Friends 8 – Degiorgivolley 3 – Sava, LS Sava 0.

PROSSIMO TURNO (20-22/03): San Donaci-Novoli, Sport & Friends-Vis Squinzano, Degiorgivolley-LS Sava.

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VOLLEY 2ª DIVISIONE/m girone B

RISULTATI (giornata 5): Tricase-MB Ruffano 0-3, GV Galatone-Azzurra Team 0-3, Alliste-SB Galatina 2-3, Meraki-NV Maglie 0-3.

CLASSIFICA: MB Ruffano 15 – SB Galatina, Azzurra Team, NV Maglie 10 – Tricase 5 – Alliste 4 – GV Galatone 3 – Meraki 0.

PROSSIMO TURNO (17-22/03): Ruffano-NV Maglie, Azzurra Team-Tricase, SB Galatina-GV Galatone, Alliste-Meraki.

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N.B.: Per favorire l’eventuale e tempestiva pubblicazione, si prega di inviare i comunicati stampa entro il lunedì alle ore 14 alla mail redazione@salentosport.net