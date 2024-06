LECCE – Si chiude un Europeo più che positivo per Pongracic, Ramadani e Berisha

Una grandissima prestazione di Marin Pongracic, sicuramente il migliore della Croazia e forse in assoluto il migliore in campo, non è stata sufficiente alla nazionale balcanica per centrare il passaggio del turno.

Agli ottavi di finale, da seconda, ci va la nazionale italiana di Luciano Spalletti grazie al bellissimo gol dell’1-1 firmato da Mattia Zaccagni all’ultimo degli otto minuti di recupero.

Una gara giocata male dagli azzurri, spesso messi sotto dal palleggio (lento) dei croati che sono stati bravi a imbrigliare le manovre di uno spento Jorginho e dei suoi compagni, apparsi molto sulle gambe con poche eccezioni.

Il difensore del Lecce, dal canto suo, ha annullato uno spuntato Retegui, guidando la difesa con ordine e applicazione, centrando quasi tutti gli interventi e epseeo risultando decisivo.

Nell’altra gara del girone, Spagna batte Albania 1-0. Ancora titolare Ylber Ramadani, che chiude un Europeo più che convincente. Esordio agli Europei anche per Medon Berisha, subentrato a Laci al 71′. Un’altra grande soddisfazione per il giovane ex Primavera del Lecce, che sembra sempre più in rampa di lancio per contendersi una maglia da titolare nel futuro centrocampo di Luca Gotti, annata 2024/25.

Le buone prestazioni di Pongracic, Ramadani e Berisha non possono che far sorridere Pantaleo Corvino che, sicuramente, potrà fissare al rialzo la loro quotazione di mercato per gli eventuali acquirenti che, nel caso dei primi due, già non mancano.