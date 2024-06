SPORT PARALIMPICI – Altra scorpacciata di ori per Carlo Calcagni ai Mondiali dello Sport d’impresa

in foto: C. Calcagni

Altra scorpacciata di medaglie per Carlo Calcagni, pluricampione paralimpico, in occasione della quinta edizione del Mondiale dello Sport d’impresa organizzato nei giorni scorsi a Catania dal CSAin, con oltre quattromila atleti partecipanti, provenienti da 41 nazioni diverse.

Il Colonnello del Ruolo d’Onore dell’Esercito Italiano ha portato a casa ben otto ori in otto gare disputate: 100 metri, 200 metri, 400 metri, 800 metri, 1.500 metri, 5.000 metri, corsa di 5 km e crono individuale di 15 km nel ciclismo. Nei 1.500 e nei 5.000, Calcagni ha stabilito anche i nuovi primati mondiali.

“Vivo di sfide, ma la sfida è sempre con me stesso – afferma il campione paralimpico –, non con gli avversari. Mi impegno ogni volta al massimo, costi quel che costi. Ogni traguardo non è, mai, un punto d’arrivo, ma solo un nuovo punto di partenza”.