LECCE – Mercato avanti a fari spenti: il punto sulle possibili trattative in corso

Tante voci ma, al momento, niente di concreto. La campagna acquisti del Lecce in vista della terza stagione consecutiva in Serie A procede, come di consueto, a fari spenti.

Ad oggi, sono stati ufficializzati gli arrivi di Cristian Nikolaec Pehlivanoc, difensore bulgaro classe ’06, dall’Alcorcon; di Tete Morente, esterno offensivo spagnolo classe ’96, dall’Elche; di Balthazar Pierret, centrocampista francese classe 2000, dal QRM. Tutti arrivano a titolo definitivo; il primo andrà a rinforzare la Primavera, dalla panchina ancora vuota dopo il congedo di Federico Coppitelli, direzione Croazia.

Le voci di mercato parlano di un interessamento del Lecce per il centrocampista offensivo franco-algerino Himad Abdelli, classe ’99, tesserato con l’Angers, Serie B francese. E ancora: per Jean Victor Makengo, ex Udinese, centrocampista centrale francese attualmente tesserato con il Lorient, prima serie nazionale francese, con sole undici presenze in campionato nella scorsa annata. Sul calciatore ci sarebbero anche Verona ed Empoli.

Non da oggi, il Lecce è stato accostato a Jari Vandeputte, esterno d’attacco belga, classe ’96, nell’ultima stagione grande protagonista col Catanzaro in Serie B (nove gol e 14 assist). Nel caso in cui si arenasse – come pare – la trattativa per riportare Roberto Piccoli a Lecce, ma anche per coprire un eventuale buco lasciato dalla cessione di Nikola Krstovic, Corvino e Trinchera starebbero valutando il profilo dell’attaccante italo-brasiliano Matteo Brunori, classe 1994, 17 gol e cinque assist l’anno scorso col Palermo in Serie B.

In uscita, sono tanti i calciatori giallorossi oggetto d’interesse. Per Marin Poingracic, oggi potenzialmente impegnato nel match contro l’Italia di Luciano Spalletti, è acclarato il gradimento di club importanti di Serie A come Bologna e Fiorentina. Per Ylber Ramadani, sinora sempre titolare all’Europeo con l’Albania e con buon rendimento, si è fatto sotto il Napoli del neo allenatore Antonio Conte. Per Patrick Dorgu, poi, la lista dei corteggiatori è lunga, sia in Italia, sia oltreconfine.