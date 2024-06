LECCE – Portiere in arrivo nel Salento: ingaggiato Christian Martin Früchtl

L’U.S. Lecce comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Christian Martin Früchtl dall’Austria Vienna.

Il portiere tedesco classe 2000, che ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2027 con opzione per i successivi due anni, arriverà a Lecce nella tarda serata di oggi per sottoporsi, nella giornata di domani, alle visite mediche di rito.

Classe 2000, Fruchtl ha svolto tutta la trafila delle nazionali giovanili tedesche: una presenza in U15, cinque in U16, sei in U17, due in U18, due in U19, tre in U20 con diverse convocazioni un U21, senza, però, mai esordirci.

Cresciuto nelle giovanili del Bayern Monaco, con cui ha anche esordito in Youth league, entra in prima squadra nel 2018/19, esordendo con la formazione B bavarese nel 2019/20, in terza serie. L’esordio in Bundesliga col Bayern Monaco è datato 14 maggio 2022, nove minuti nell’ultima di campionato in casa del Wolfsburg, subentrando a Manuel Neuer.

Dal 2022/23 è all’Austria Vienna, ove gioca le qualificazioni per l’Europa League e la Conference. È titolare in Bundesliga austriaca portando a casa quasi 50 gettoni di presenza stagionali. Anche nell’ultima annata si ripete giocando a buonissimi livelli.

Per il neo portiere del Lecce, il curriculum è già pieno di trofei, vinti spesso da secondo: quattro volte campione di Germania, due volte vincitore di Coppa di Germania e altrettante di Supercoppa, più trofei vinti a livello giovanile e nella terza serie tedesca.