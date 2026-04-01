LECCE – Si attendono i rientri dei nazionali, tre in differenziato: non mancano i grattacapi per Di Francesco

Trasferta internazionale più che positiva per Tiago Gabriel che anche ieri sera ha giocato tutta la gara con l’Under 21 portoghese che ha comodamente superato la Scozia per 3-0. Per il difensore del Lecce, dunque, impiego full-time con la sua rappresentativa.

Soddisfazioni anche per Sadik Fofana, che è partito titolare nella nazionale del Togo che ha battuto 1-0 il Niger in amichevole.

Ieri è ripresa la preparazione del Lecce in vista della partita di Pasquetta contro l’Atalanta di Nikola Krstovic. Assenti Berisha e Camarda, infortunati, mentre è rimasto a riposo Gaspar. Per oggi sono attesi i rientri di Ngom, Tiago Gabriel e Fofana. Hanno svolto differenziato Coulibaly, Sottil e Veiga. Banda è regolarmente in gruppo.

Oggi allenamento mattutino sotto la pioggia di Acaya.