foto: l'U19 di Tavarilliph: Lnd Puglia
TORNEO DELLE REGIONI – Puglia, stop per l’Under 17 ma l’Under 19 è in semifinale
La Puglia rimane con una rappresentante su quattro ancora in gioco nel Torneo delle Regioni, edizione casalinga.
Finisce ai quarti l’avventura dell’Under 15 di Francesco Di Palma, stoppata dal Friuli Venezia Giulia per 2-0 al “Citiolo” di San Vito dei Normanni. Le reti, al 24′ del primo tempo di Bruni, su indecisione della difesa pugliese, il raddoppio in avvio di ripresa grazie a Nani. Positivo, comunque, il percorso dei Giovanissimi pugliesi.
Un gran gol di Dibenedetto, tesserato col Canosa, invece, spedisce la Puglia Under 19 in semifinale contro i pariquota lombardi. Uno a zero a Noci e domani i ragazzi di mister Tavarilli affronteranno l’Emilia Romagna allo “Scianni-Ruggeri” di Noci. Orario d’inizio fissato per le 16.30.