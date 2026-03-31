ATLETICA – Villa Baldassarri premia Caferra e Avitto. A Latiano vince Marta Alò

Fine settimana fitto di appuntamenti sportivi di atletica e podistica. Domenica, a Villa Baldassarri, frazione di Guagnano, si è corsa la prova di marcia Terre del Negroamaro sul circuito cittadino. La competizione maschile è stata vinta da Adriano Caferra (Amatori Atletica Acquaviva) davanti al compagno di squadra Cristiano De Benedictis e a Francesco Sportelli (Pol. Tethys Chieti); tra le donne, dominio acquavivese con Stefania Avitto, Francesca Fanuzzi e Maria Cecilia Pontrandolfo. Ilenia Giusti (Fiamma Olimpia Palo) e Mauro Pacella Coluccia (Aps Due Mondi) hanno vinto la prova Cadetti. L’organizzazione dell’evento, valido come seconda prova del Trofeo Puglia di Marcia, è stata a cura di Asd Abacus Villa Valdassarri.

A Latiano decine di specialisti della campestre in scena al parco archeologico di Muro Tenente. Marta Alò (Atletica Capo di Leuca) vince la prova femminile davanti a Giuseppina Magrì (Olimpia Grottaglie) e Gaetana Fasano (Atletica Mesagne Avis) mentre nella maschile si è imposto Fabrizio Pastore (Apuliathletica) davanti ad Alieu Kebbeh (Team Francavilla) e Giuseppe Grassi (Appiatletica).