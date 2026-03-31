SERIE D/H – Il Giudice sportivo, gare del 29.03.2026
Le decisioni del Giudice sportivo di Serie D girone H dopo la giornata n. 29.
NB: tra parentesi le giornate di squalifica
AFRAGOLESE: Lorenzo Filippini (2); Samuel E. Sokouri (1)
BARLETTA:
C.D. FASANO: Vincenzo Corvino (1)
FERRANDINA: Lucas Canavese (1)
F. ANDRIA:
F. PUTEOLANA (NOLA):
FRANCAVILLA IN S.: Milenko Skoric (3); Vasileios Emmanouil (1); Ivory J. Cabrera (1)
GRAVINA:
HERACLEA:
MANFREDONIA: Pietro Famiano (dir., 3); Massimiliano Ciuffreda (all., 1)
MARTINA:
NARDÒ: Francesco Minerva (1)
PAGANESE:
POMPEI: Salvatore Sarnataro (all., 1)
P. REAL NORMANNA:
SARNESE: Ammenda di 2.500 euro; Livio Scuotto (dir., 1); Antonio Barone (1)
T. ACERRANA: Aniello Boccia (1); Gennaro Donnarumma (1)
VIRTUS FRANCAVILLA: Angelo Bonavolontà (1); Franco Sosa (1)