BASKET C/m – LSB Lecce implacabile, +30 sul Foggia. Il primo posto si deciderà a Nardò

Partita senza storia al Pala “San Giuseppe da Copertino” tra Cce La Scuola di Basket Lecce e Cus Foggia. Gli uomini di coach Daniele Michelutti si sono imposti per 95-65 dinanzi al proprio pubblico, centrando la 20esima vittoria della regular season, in occasione della 25esima giornata del campionato maschile interregionale di serie C – Girone N. I biancazzurri hanno riscattato la sconfitta maturata sul parquet di Monopoli, impartendo una dura lezione ai foggiani con un Zalalis da 24 punti in appena 26 minuti giocati. In doppia cifra anche Guido, Tyrtyshnik e Cantagalli, ma tutta la squadra a partire dal capitan Mocavero ha costruito un successo, che permette al team leccese di restare al comando della classifica con ben 40 punti. Il Foggia ha avuto il demerito di sbagliare molti tiri dall’arco, ma i padroni di casa sono stati in palla per tutta la partita colpendo sia in penetrazione che dalla distanza.

Terminato il primo quarto a +8, i biancazzurri ipotecano la vittoria nel secondo periodo tornando negli spogliatoi per la pausa lunga sul punteggio di 47-33. Nel terzo quarto Mocavero e compagni ammazzano definitivamente la partita con una serie di triple bei primi minuti della ripresa, che costringe Foggia al time out. Ma da lì in avanti per la Lsb è pura accademia. I ragazzi del presidente Laudisa giocano sul velluto mantenendo ritmi molto alti sino alla fine del terzo periodo. Tiri ben costruiti che hanno permesso ai locali di chiudere la gara a +30 tra gli applausi dei propri sostenitori. Nel finale Michelutti ha concesso la passerella agli Under De Giovanni, Petrachi e Faye, che a fine gara hanno fatto festa insieme al gruppo squadra. A questo punto, non resta che disputare l’ultimo atto, ossia l’ultima partita della stagione regolare in quel di Nardò, prevista per il sabato di Pasqua, in cui si deciderà definitivamente la posizione di partenza della Cce Lsb Lecce nella poule promozione.

(US LSB Lecce, Paolo Conte)

IL TABELLINO

CCE LSB LECCE-CUS FOGGIA 95-65

(23-17, 47-33, 77-47)

Cce Lsb Lecce: Guido 15, Tyrtyshnik 18, De Giovanni, Pallara 6, Cantagalli 10, Mocavero 8, Laudisa 5, Vidakovic 7, Petrachi, Faye, Fracasso 2, Zalalis 24. All. Michelutti.

Cus Foggia: Indelicato 2, Zagni 2, Bruttini 17, Canistro 22, Ianzano 5, Lioce 6, Aliberti 3, Padalino, Colapietro, Taranto, Dudik 2, Liukko 6. All. Marra.

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BASKET SERIE C/m GIRONE N

RISULTATI (giornata 12 rit.): Corato-MS Mesagne 78-71, Monteroni-Ceglie 78-59, Francavilla-Assi Brindisi 73-80, NV Mesagne-Nardò 72-56, LSB Lecce-Cus Foggia 95-65, Barletta-Monopoli 74-93.

CLASSIFICA: LSB Lecce 40 – Nardò, NV Mesagne 38 – Monteroni 30 – Assi Brindisi 26 – Corato 22 – -Molfetta, Ceglie, Monopoli 20 – Francavilla, Cus Foggia 16 – Barletta 8 – MS Mesagne 6.

PROSSIMO TURNO (04/04, ultima): MS Mesagne-Monteroni, Cus Foggia-Barletta, Molfetta-Francavilla, Nardò-LSB Lecce, Monopoli-Corato, Assi Brindisi-NV Mesagne.