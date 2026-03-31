ph: SalentoSport
GIOVANILI – Torneo delle Regioni: gli accoppiamenti dei quarti di finale
È stato effettuato stamane a Bari, sede Lnd Puglia, il sorteggio per gli accoppiamenti dei quarti di finale del Torneo delle Regioni 2026.
UNDER 15: Emilia Romagna-Veneto (Latiano), Friuli Venezia Giulia-Puglia (San Vito dei Normanni), Lombardia-Lazio (Ceglie Messapica), Toscana-Campania (Fasano), mercoledì 1° aprile ore 9.30.
UNDER 17: Campania-Toscana (Latiano), Lazio-Calabria (San Vito dei Normanni), Emilia Romagna-Abruzzo (Ceglie), Friuli Venezia Giulia-Marche (Fasano), mercoledì 1° aprile ore 11.30.
FEMMINILE: Veneto-Marche (Putignano), Calabria-Abruzzo (Alberobello), Lombardia-Umbria (Noci), Trento-Lazio (Fasano), mercoledì 1° aprile ore 14.
UNDER 19: Friuli Venezia Giulia-Calabria (Putignano), Emilia Romagna-Sardegna (Alberobello), Lombardia-Puglia (Noci), Liguria-Lazio (Fasano), mercoledì 1° aprile ore 16.30.