VOLLEY – Dalla Serie A2 alla 2ª Divisione: risultati 29.03.2026, classifiche, prossimi turni

VOLLEY A2/f

RISULTATI (Playoff): Melendugno-Busto Arsizio 2-3.

Gara di ritorno il 1 aprile ore 20.30.

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VOLLEY A2/m

RISULTATI (giornata 26): Sorrento-Pordenone 3-2, Portoviro-Brescia 0-3, Siena-Aversa 3-2, Taranto-Catania 3-0, Ravenna-Pineto 1-3, Lagonegro-Fano 3-0, Cantù-Macerata 0-3.

CLASSIFICA: Pineto 58 – Brescia 56 – Pordenone 54 – Ravenna 52 – Aversa 45 – Lagonegro 43 – Macerata 38 – Portoviro 35 – Taranto 34 – Sorrento 32 – Catania 31 – Fano 30 – Siena 26 – Cantù 12.

Verdetti – Playoff Pineto-Portoviro, Ravenna-Aversa, Brescia-Macerata, Pordenone-Lagonegro; retrocesse in A3 Siena e Cantù.

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VOLLEY A3/m GIRONE B

RISULTATI (playoff ottavi ritorno): Castellana Grotte-Cus Cagliari 3-0, Belluno-Campobasso 3-1, San Giustino-Sabaudia 3-1, Gioia del Colle-Acqui Terme 1-3, Sarroch-Aurispa Lecce 3-1, Modica-Mantova 3-1.

Aurispa Lecce eliminata

(US Aurispa Lecce Volley – Davide Ruberto) – Ad Aurispa Dfv non riesce l’impresa, Sarroch ai quarti di finale. Aurispa Dfv affronta in trasferta la Sarlux Sarroch, in una sfida da dentro o fuori (dopo la vittoria al tiebreak dei sardi nella gara d’andata), valida per il ritorno degli ottavi di finale playoff di Serie A3 Credem Banca.

Coach Giuseppe Ambrosio si affida al sestetto composto da: la diagonale Santangelo-Bernardis, gli schiacciatori Zornetta e Mazzone, i centrali Grottoli e Mellano, e il libero Donati.

Inizio favorevole a Sarroch che si porta sul 6-2, grazie ad una migliore fase muro-difesa, e spinge coach Ambrosio a chiamare subito il primo timeout di giornata. Il servizio di Stabrawa è il tallone d’Achille dei salentini e solo l’errore dell’opposto polacco consente il cambio palla. All’ace di Capelli seguono due mani out di Santangelo (5-9). I salentini accorciano le distanze sul -3, salvo poi subire nuovamente gli attacchi di Sarroch conn Capelli, Stabrawa e Agrusti (15-9). Coach Ambrosio cerca di correre ai ripari sostituendo Bernardis con Marsella, Mazzone con Orto e Santangelo con Quarta (18-9). Orto colpisce subito in diagonale ma Sarroch domina e, nonostante il timeout di Ambrosio e un paio di punti conquistati da Mellano e dallo stesso Orto, chiude rapidamente il set a suo favore con il primo tempo di Agrusti (25-15).

Dopo l’inizio shock, Aurispa Dfv deve scuotersi e coach Ambrosio rimette in campo il sestetto di partenza. Stabrawa battezza il secondo set, Grottoli risponde con un primo tempo e Bernardis con un monster blok. Il servizio di Capelli (condito da un ace) riporta in vantaggio Sarroch, ma Aurispa Dfv risponde colpo su colpo e, con la pipe di Mazzone e il primo tempo di Mellano, viaggia sul +2 (5-7). Un altro punto conquistato dallo stesso centrale, costringe coach Denora al primo timeout di giornata. Si prosegue punto a punto quando un break “firmato” Saibene rimette tutto in parità (9-9). I salentini sono più positivi a muro e lo dimostra il monster block di Grottoli, poi c’è la diagonale stretta di Zornetta ma Sarroch reagisce e il solito Stabrawa al servizio manda in tilt tutta la ricezione avversaria (15-14). Coach Ambrosio chiama timeout e finalmente arriva il cambio palla con un mani out di Santangelo, Sarroch però sembra rivitalizzata e si dimostra superiore in tutti i fondamentali, incrementando ulteriormente il vantaggio (20-17). Aurispa Dfv è in crisi e Partenio al servizio trova due ace spingendo Sarroch sul 24-17. Con 7 set point a disposizione accade l’incredibile con Aurispa Dfv che, sul servizio di Bernardis (che trova anche un ace) ne annulla quattro, salvo poi arrendersi sulla diagonale di Saibene (25-22).

Terzo set: Santangelo mette a terra i primi due palloni, pipe di Zornetta, lungolinea di Mazzone e Aurispa Dfv si prende un bel vantaggio (1-5). I salentini mantengono il +5, poi Mazzone va al servizio, trova l’ace e manda coach Denora al timeout. Lo schiacciatore romano, però, si prende ancora la scena con una pipe che proietta i salentini sul +8 (2-10). Al break sardo, risponde Zornetta con due punti di fila (pallonetto e diagonale chirurgica) e sul 5-14, con un’Aurispa Dfv che sfoggia una splendida pallavolo, arriva il secondo timeout di coach Denora. Botta e risposta tra Stabrawa e Santangelo e le due squadre viaggiano punto a punto, con i salentini che cristallizzano il cospicuo vantaggio (9-17). Altro duello a distanza Stabrawa-Santangelo, con quest’ultimo tornato a giocare ad alti livelli, ma il break di Sarroch sul servizio di Iannaccone impensierisce coach Ambrosio che chiama timeout (12-18). Altro attacco di Santangelo, prima dell’errore in battuta di Sarroch e del muro di Zornetta che riporta i salentini sul +8 (13-21). Ace di Zornetta e Aurispa Dfv si riporta sul 16-24 ma quando sembra finita, Sarroch riemerge e, sul servizio di Agrusti, annulla quattro set point dimezzando lo svantaggio. È necessario il timeout di coach Ambrosio per portare a casa il set, chiuso dal mani out di Mazzone (20-25).

Quarto set: Stabrawa trova due punti di fila, Zornetta risponde ma Sarroch è sul pezzo e si porta sul 4-1. Aurispa Dfv accorcia le distanze sul servizio di Santangelo, autore anche di un ace. I sardi, però, si riportano sul +3 grazie anche a una contesa a muro a loro favorevole (8-5). Botta e risposta in diagonale di Saibene e Zornetta, poi arrivano l’ace di Mellano e una freeball non sfruttata dai salentini, da cui scaturisce un nuovo break dei padroni di casa (11-8). Il tentativo di rimonta si interrompe dopo il primo tempo confezionato da Bernardis e Grottoli, con Sarroch che, sul servizio di Agrusti, va sul +4 e spinge coach Ambrosio al timeout (14-10). L’Ace di Stabrawa consente ai padroni di casa di allungare ulteriormente, poi si continua punto a punto ma i salentini sentono la pressione e continuano a sbagliare (20-14). Zornetta è uno degli ultimi ad arrendersi, Santangelo trova il mani out ma il finale non riserva ulteriori sorprese (25-20). Sarroch si aggiudica anche la gara di ritorno, conquistando il pass per i quarti di finale. Si chiude, invece, in maniera onorevole la stagione di Aurispa Dfv, avendo conquistato con netto anticipo l’obiettivo della salvezza e centrato l’accesso ai playoff, ponendo delle ottime basi per il futuro.

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VOLLEY B/m girone G

RISULTATI (giornata 21): Molfetta-D&F Caffè 3-0, Uni Bari-Valdiano 3-1, Marcianise-Casoria 1-3, Praia-SG Terzigno 2-3, Casarano-San Vito Mesagne 3-2, Pag Taviano-Leverano 3-1, Bisignano-Termoli 3-0.

CLASSIFICA: Pag Taviano 57 – Molfetta 55 – Valdiano 42 – Uni Bari, San Vito Mesagne 40 – D&F Caffè 35 – Casarano, SG Terzigno, Casoria 34 – Leverano 22 – Marcianise 20 – Bisiugnano 11 – Termoli 9 – Praia 8.

PROSSIMO TURNO (11-12/04): SG Terzigno-Molfetta, D&F Caffè-Uni Bari, Valdiano-Marcianise, Casoria-Bisignano, Leverano-Casarano, San Vito Mesagne-Praia, Termoli-Pag Taviano.

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VOLLEY B2/f girone I

RISULTATI (giornata 21): Monopoli-Napoli 3-1, LC Monteroni-Nardò 1-3, Volare BN-Isernia 0-3, Pescara-Faam Matese 0-3, Arabona-Salerno 3-2, Fiamma Torrese-Cerignola 0-3, Bari-Capurso 0-3.

CLASSIFICA: Nardò 53 – Isernia 52 – Arabona 49 – Capurso 44 – Salerno 41 – Cerignola 39 – Monopoli 36 – Monteroni 29 – Faam Matese 27 – Volare BN 21 – Bari 20 – Napoli 156 – Fiamma Torrese 11 – Pescara 4.

PROSSIMO TURNO (11-12/04): Faam Matese-Monopoli, Napoli-LC Monteroni, Nardò-Volare BN, Isernia-Bari, Cerignola-Arabona, Salerno-Pescara, Capurso-Fiamma Torrese.

(US Volley Nardò, Giuseppe Spenga) – Il 3-1 della Dream Volley Nardò su Monteroni (25-21, 25-21, 18-25, 25-18) racconta di una gara dominata per due set, sofferta nel terzo e chiusa con autorità nel quarto. Grazie alla frenata di Arabona e alla resistenza di Isernia, la classifica del Girone I sorride ai colori granata proprio prima della sosta pasquale. È ancora primo posto solitario. L’attacco di Mister Saccomanno ha girato a pieno regime con ben quattro giocatrici in doppia cifra: Siria Tarantino, Greta Halla, Silvia Antonaci e Martina Gorgoni. Menzioni speciali per Giorgia Tamborino (palleggiatrice), Mara Tamborino (Libero reattivo) e Sara Della Corte (6 punti e solidità), oltre al prezioso contributo al servizio di Carolina Gloria e Giorgia Prato. Dopo il giro a vuoto del terzo set, mister Fabio Saccomanno è riuscito a non fare perdere la testa alla squadra, in un momento cruciale per la partita e per l’intera stagione: al rientro il gruppo si è compattato ed ha portato a casa il bottino pieno dei 3 punti.

Il vero “settimo uomo” in campo è stato il pubblico di Nardò. Gli ultras hanno trasformato la trasferta in una partita in casa, chiudendo il match con uno sfottò goliardico e geniale legato al cambio d’ora: “Voi avanti un’ora, noi più avanti ancora!”. Adesso il campionato si ferma per Pasqua, ma la strada è tracciata: “mancano cinque finali” – commenta il DS Gianni Dell’Anna sui social – “cinque occasioni per scrivere una nuova storia. Avanti insieme!”.

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VOLLEY C/f girone B

RISULTATI (giornata 21): NV Torre-MSP Galatina 3-0, Lecce-Aurora Brindisi 3-2, Oria-Melendugno Calimera 3-0, Surbo-Trepuzzi 0-3, Taviano-San Cassiano 1-3, CDM Astra Volley-Monopoli 3-0.

CLASSIFICA: Oria 54 – San Cassiano 52 – CDM Cutrofiano 50 – Trepuzzi 43 – Aurora Brindisi 37 – NV Torre 32 – Taviano 23 – CDM Astra Volley 22 – Lecce, Surbo 20 – Melendugno Calimera 13 – MSP Galatina 12 – Monopoli 0.

PROSSIMO TURNO (11-12/04): Surbo-NV Torre, MSP Galatina-CDM Astra Volley, Monopoli-Lecce, Melendugno Calimera-CDM Cutrofiano, San Cassiano-Oria, Trepuzzi-F. Taviano.

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VOLLEY C/m girone B

RISULTATI (giornata 21): Frascolla-Tricase 0-3, Grottaglie-Lecce 0-3, Parabita-SB Galatina 1-3, Vibrotek-San Pancrazio 3-0, PSA Matera-Mottola 3-1.

CLASSIFICA: Vibrotek 50 – V. Tricase 46 – Lecce, Fasano 41 – SB Galatina 39 – PSA Matera 32 – Grottaglie 23 – San Pancrazio 20 – Parabita 15 – Mottola 8 – Frascolla 0.

PROSSIMO TURNO (12/04): V. Tricase-Fasano, Lecce-Frascolla, San Pancrazio-PSA Matera, SB Galatina-Vibrotek, Mottola-Parabita.

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VOLLEY D/f girone B

RISULTATI (giornata 21): Putignano-Ostuni 3-0, Massafra-Noci 1-3, Talsano-PSA Matera 1-3, SS Annunziata-Santeramo 3-0, Spike Volley-Mesagne 0-3, Sant’Elia-Matera 3-0.

CLASSIFICA: Mesagne 54 – Putignano 53 – Sant’Elia, Noci 46 – PSA Matera 44 – Massafra 33 – SS Annunziata 30 – Matera 25 – Santeramo 22 – Spike Volley 15 – Talsano 8 – Ostuni 2.

PROSSIMO TURNO (11-12/04): Noci-Putignano, PSA Matera-Massafra, Ostuni-Talsano, Mesagne-Sant’Elia, Santeramo-Spike Volley, Matera-SS Annunziata.

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VOLLEY D/f girone C

RISULTATI (giornata 21): RV Ugento-Sport & Friends 3-1, CDM Cutrofiano-Vera Monteroni 3-0, Aradeo-Bee Lecce 0-3, Parabita-Spongano 1-3, Copertino-Melendugno Calimera 3-0.

CLASSIFICA: Copertino 53 – CDM Cutrofiano 52 – Spongano 42 – Bee Lecce 39 – Vera Monteroni 34 – RV Ugento 33 – Sport & Friends 22 – Aradeo 21 – Melendugno Calimera 9 – Tricase 7 – Parabita 3.

PROSSIMO TURNO (11-12/04): Vera Monteroni-RV Ugento, Bee Lecce-CDM Cutrofiano, Sport & Friends-Aradeo, Copertino-Spongano, Melendugno Calimera-Tricase.

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VOLLEY D/m girone B

RISULTATI (giornata 21): Tiger Squinzano-Tricase 3-1, SBV Galatina-Castellana 3-0, Avetrana-San Vito 3-2, Ruffano-Massafra 2-3, Falchi Ugento-GS Ugento 3-0.

CLASSIFICA: SBV Galatina 42 – Falchi Ugento, Massafra 38 – Vis Squinzano 34 – Tiger Squinzano 31 – San Vito 27 – Ruffano, Castellana, GS Ugento 26 – Avetrana 19 – Materdomini 11 – STV Tricase 3.

PROSSIMO TURNO (11-12/04): Avetrana-Tiger Squinzano, STV Tricase-Falchi Ugento, Castellana-Materdomini, Massafra-SBV Galatina, San Vito-Ruffano.

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VOLLEY 1ª DIVISIONE/f “Memoria L. Laudisa” girone A

RISULTATI (giornata 16): Wesport-Valecaracuta Lecce (31/03), Lecce-DV Nardò 0-3, GVP Corvino-Melendugno Calimera (08/04), Vis Squinzano-LC Monteroni 3-0, Trepuzzi-Brindisi (09/04).

CLASSIFICA: Vis Squinzano 47 – LC Monteroni 37 – Brindisi 36 – GVP Corvino 27 – Wesport 23 – Trepuzzi 22 – DV Nardò 21 – Valecaracuta Lecce 12 – Melendugno Calimera 6 – Lecce P. 0.

PROSSIMO TURNO (10-12/04): Brindisi-Wesport, Valecaracuta Lecce-Lecce P., DV Nardò-GVP Corvino, Melendugno Calimera-Vis Squinzano, LC Monteroni-Trepuzzi.

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VOLLEY 1ª DIVISIONE/f “Memoria L. Laudisa” girone B

RISULTATI (giornata 19): CDM Cutrofiano-Victor Volley 3-0, AR Maglie-Supersano 0-3, CDM Astra Volley-Flyarmida (01/04), IM Otranto-Ruffano 0-3, Tricase-San Cassiano (09/04).

CLASSIFICA: Alliste 46 – CDM Cutrofiano 42 – Ruffano 36 – Victor Volley, Supersano 27 – Flyarmida 23 – San Cassiano 21 – Otranto 19 – CDM Astra Volley 15 – V. Tricase 14 – AR Maglie 6.

PROSSIMO TURNO (11-12/04): Supersano-Victor Volley, Flyarmida-Alliste, Ruffano-CDM Astra Volley, San Cassiano-Otranto, V. Tricase-CDM Cutrofiano.

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VOLLEY 1ª DIVISIONE/m

RISULTATI (giornata 16): Specchia-PVK 3-0, Brundisium-Lecce 3-1, GVP Corvino-Veglie 1-3, Nardò-NV Maglie 3-2.

CLASSIFICA: Veglie 34 – Meraki 33 – GVP Corvino 28 – Specchia, NV Maglie 24 – Nardò 20 – Lecce 13 – PVK 7 – Brundisium 6.

PROSSIMO TURNO (11-12/(04): NV Maglie-GVP Corvino, Veglie-Brundisium, Lecce-Specchia, PVK-Meraki.

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VOLLEY 2ª DIVISIONE/f girone A

RISULTATI (giornata 7): Degiorgivolley-Wesport 3-0, Aurora Brindisi-Bee Lecce 3-0, Sant’Elia-Surbo 3-0.

CLASSIFICA: Sant’Elia 21 – Aurora Brindisi 18 – Degiorgivolley 15 – Wesport 5 – Bee Lecce, Surbo 2.

PROSSIMO TURNO (12/04): Wesport-Aurora Brindisi, Sant’Elia-Degiorgivolley, Bee Lecce-Surbo.

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VOLLEY 2ª DIVISIONE/f girone B

RISULTATI (giornata 7): LC Monteroni-Civolley Copertino 2-3, PVK-San Pietro in Lama 0-3, San Cesario-Copertino (01/04).

CLASSIFICA: S.P. in Lama 20 – I. Copertino 16 – PVK 9 – Civolley Copertino 8 – San Cesario 6 – LC Monteroni 1.

PROSSIMO TURNO (11-12/04): Civolley Copertino-PVK, San Cesario-LC Monteroni, Vera San Pietro in Lama-Copertino.

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VOLLEY 2ª DIVISIONE/f girone C

RISULTATI (giornata 7): Gallipoli-MV Galatina 0-3, Uggiano-Alezio 0-3, Draghi Matino-PDP Casarano 3-0.

CLASSIFICA: Draghi Matino 18 – MV Galatina 14 – Alezio 13 – VS Gallipoli 10 – Uggiano 8 – PDP Casarano 0.

PROSSIMO TURNO (12/04): MV Galatina-Uggiano, Draghi Matino-VS Gallipoli, Alezio-PDP Casarano.

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VOLLEY 2ª DIVISIONE/m girone A

RISULTATI (giornata 7): Novoli-Sport & Friends 3-0, Vis Squinzano-Degiorgivolley (31/03), LS Sava-Volley Sava 0-3.

CLASSIFICA: Novoli 18 – Vis Squinzano 12 – San Donaci 10 – Sport & Friends 8 – Degiorgivolley 6 – V. Sava 3 – LS Sava 0.

PROSSIMO TURNO (11-12/04): San Donaci-Sport & Friends, Novoli-Degiorgivolley, Vis Squinzano-V. Sava.

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VOLLEY 2ª DIVISIONE/m girone B

RISULTATI (giornata 7): NV Maglie-Azzurra Team 3-0, Tricase-SB Galatina 0-3, GV Galatone-Alliste 0-3, Meraki-MB Ruffano 0-3.

CLASSIFICA: MB Ruffano 19 – SB Galatina 16 – Azzurra Team 13 – Alliste 10 – Tricase 5 – GV Galatone 3 – Meraki 0.

PROSSIMO TURNO (12-13/04): MB Ruffano-Azzurra Team, NV Maglie-SB Galatina (31/03), Tricase-Alliste, Meraki-GV Galatone.

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N.B.: Per favorire l’eventuale e tempestiva pubblicazione, si prega di inviare i comunicati stampa entro il lunedì alle ore 14 alla mail redazione@salentosport.net