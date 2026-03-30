ph: SalentoSport
GIOVANILI – Torneo delle Regioni dolceamaro per la Puglia: ai quarti in due su quattro
Ultima giornata dei gironi eliminatori nel Torneo delle Regioni pugliese.
Prosegue il percorso dell’Under 15 di Francesco Di Palma che, pur perdendo a Matino nell’ultima giornata contro le Marche per 1-0, si qualifica come una delle tre migliori seconde. Avanzano, insieme alla Puglia, anche Lombardia, Campania, Toscana, Lazio, Friuli Venezia Giulia, Veneto ed Emilia Romagna.
Pessima la prova dell’Under 17 di Gioacchino Prisciandaro che archivia il girone E con zero punti in tre partite. Ciò, ovviamente, significa eliminazione dal torneo. Nell’ultima giornata, a Matino, Marche batte Puglia 4-1 (Giannelli). Avanzano Campania, Abruzzo, Toscana, Calabria, Lazio, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Marche.
Vince e si qualifica l’Under 19 di Vincenzo Tavarilli: a Matino, 1-0 alle Marche grazie ad un autogol e passaggio di turno come una delle migliori seconde. Promosse ai quarti anche Lombardia, Liguria, Calabria, Lazio, Friuli Venezia Giulia, Sardegna ed Emilia Romagna.
Come l’Under 17, chiude a secco la Puglia femminile di Angelica Ivone con zero punti in tre partite. Oggi, sconfitta a Matino contro le Marche per 1-0. Passano Lombardia, Abruzzo, Calabria, Lazio, Umbria, Veneto, Trento e Marche.
Domani i sorteggi per gli accoppiamenti, gare dei quarti da mercoledì.