LECCE – In sede Ramadani e Gandelman, si attende Ngom: ultimi impegni per Tiago Gabriel e Fofana

Ultimi due giorni di impegni internazionali tra playoff per i Mondiali e amichevoli. Facciamo il punto sui tesserati del Lecce convocati dalle proprie rappresentative.

È tornato in sede Ylber Ramadani dopo l’eliminazione della sua Albania dai playoff per i Mondiali per mano della Polonia. Ramadani era rimasto in panchina per tutti i 90 minuti; domani è prevista una gara di consolazione (in sostanza, un’amichevole) tra le perdenti del primo turno playoff, Ucraina e Albania con fischio d’inizio alle ore 20.45.

Dopo il sonante 0-4 raccolto in Azerbaigian, domani sera alle 20.30 ritorna in campo l’Under 21 portoghese nella cui difesa spicca Tiago Gabriel. La gara, anch’essa, è valida per le qualificazioni ai prossimi Europei di categoria. Nella prima partita, il difensore del Lecce ha giocato tutti e novanta minuti più recupero.

Come Ramadani, è già tornato in sede anche Omri Gandelman, reduce dall’amichevole giocata con la nazionale israeliana in Georgia, gara nella quale ha anche lasciato il segno firmando il gol del definitivo 2-2 finale.

All’Acaya potrebbe rivedersi anche Oumar Ngom che, dopo aver sfidato in amichevole i Campioni del mondo dell’Argentina (vittoriosi per 2-1), dovrebbe riaggregarsi al gruppo di Eusebio Di Francesco. Contro l’Argentina, Ngom è stato schierato titolare dal suo Ct rimanendo in campo 78 minuti.

Infine, Sadik Fofana, nazionale del Togo, ritornerà potenzialmente in campo domani sera nella seconda amichevole della sua nazionale, stavolta contro il Niger; nella prima, il Togo ha pareggiato 2-2 contro la Guinea.