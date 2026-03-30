PROMOZIONE – Squinzano, finale d’andata funestata da scontri e guerriglia. Colombo avvicina la Coppa Italia a Trani

Quella che doveva essere una domenica di celebrazione sportiva per il calcio dilettantistico pugliese si è trasformata in un pomeriggio di paura e tensione. Al termine della sfida tra Squinzano e Soccer Trani, valida per l’andata della finale di Coppa Italia Promozione, il bilancio parla soprattutto di vandalismo e di guerriglia urbana che hanno macchiato irrimediabilmente l’evento.

Il caos è esploso nei minuti finali, quando la vicinanza eccessiva tra i settori ha innescato un fitto lancio di oggetti. Secondo quanto ricostruito, la tifoseria ospite avrebbe devastato i servizi igienici del proprio settore, utilizzando frammenti appuntiti di ceramica e sassi come proiettili verso i sostenitori locali. Gli scontri hanno causato momenti di autentico terrore tra le famiglie e i giovani presenti sugli spalti, provocando diversi feriti lievi. Tra i colpiti si registra anche un giovane tesserato del settore giovanile dello Squinzano, che stava assistendo al match in gradinata. L’intervento delle forze dell’ordine (in numero non adeguato a garantire la sicurezza) e di due ambulanze ha evitato conseguenze peggiori, ma il danno all’immagine dello sport resta gravissimo.

Nella serata di ieri sia il sindaco di Squinzano, sia le due società, hanno stigmatizzato l’evento, ognuna con le rispettive presunte ragioni. Resta il fatto che queste nere pagine di cronaca a contorno di eventi sportivi, purtroppo, non sono delle eccezioni ma ormai una triste costante.

Passando al calcio giocato, il Trani ipoteca la Coppa vincendo per 1-0. La partita è stata condizionata al 36′ dall’espulsione di Tarantino, che ha lasciato lo Squinzano in inferiorità numerica per un intervento ruvido su Colombo. Proprio Colombo ha firmato il gol decisivo allo scadere della prima frazione con un diagonale preciso. Nella ripresa lo Squinzano ha tentato la reazione con l’asse Strambelli-Pignataro, ma il colpo di testa dell’attaccante è sfilato a lato. Nel finale, il portiere bianconero Partal ha evitato il raddoppio ospite superandosi ancora su Colombo.

Il secondo e decisivo atto della finale si disputerà l’8 aprile al Comunale di Trani.

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IL TABELLINO

Squinzano, stadio “S. De Ventura”

domenica 29.03.2026, ore 16

Coppa Italia Promozione, finale andata

SQUINZANO-SOCCER TRANI 0-1

RETI: 46′ pt Colombo

SQUINZANO: Partal, Tarantino, Telera, Fruci, Greco, Iaia, Cocciolo (17′ st Libertini), Gueye (40′ pt Zecca), Ancora (13′ st Quarta), Pignataro, Strambelli. All. Frisenna.

SOCCER TRANI: Straziota, Cassano (37′ st Lucarelli), Gernone, Stella, Cantalice, Faliero, Turitto, D’Addabbo, Becerri (25′ st Manzari), Colombo, Chiumarulo (26′ st Morra). All. Moscelli.

ARBITRO: Morleo di Brindisi.

NOTE: Espulso Tarantino (S) al 36′ pt per gioco violento.