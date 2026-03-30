VIRTUS FRANCAVILLA-NARDÒ – Tedesco maltratta un rigore, il derby è biancazzurro

La Virtus Francavilla si aggiudica il derby del Salento, piegando il Nardò per 1-0 al termine di una sfida intensa e ricca di colpi di scena. Un successo pesantissimo (il quarto consecutivo) che permette ai biancazzurri di scavalcare in classifica proprio i neretini e di agganciare l’Afragolese al quinto posto, l’ultimo utile per l’accesso ai playoff.

L’avvio è vibrante. La Virtus, trascinata dal tridente Carretta-Sosa-Battista, sfiora il vantaggio già al 3′ con Sosa, murato dal portiere ospite. Il Nardò non resta a guardare e risponde con Risolo e Tedesco, quest’ultimo fermato da un prodigioso intervento di Apsitis. Il momento chiave della prima frazione arriva al 36′: Gorzelewski atterra Tedesco in area e l’arbitro assegna il penalty. Sul dischetto si presenta lo stesso Tedesco, ma l’esecuzione è incredibile: l’attaccante fallisce l’impatto con il pallone, che rotola mestamente a lato tra lo stupore generale.

Nel secondo tempo il Nardò parte con più piglio, gestendo il possesso palla e costringendo i padroni di casa sulla difensiva. Tuttavia, proprio nel momento di massima pressione ospite, la Virtus colpisce: al 25′ Mauriello si inventa un’azione personale travolgente sulla destra e fulmina il portiere granata con un diagonale chirurgico. Il gol spacca la partita. Il Nardò prova a gettarsi in avanti con generosità ma poca lucidità, mentre la Virtus manca il raddoppio nel finale con Bonavolontà. Al triplice fischio esplode la gioia del pubblico di casa (assenti i tifosi ospiti per restrizioni prefettizie).

La classifica ora scotta. La Virtus Francavilla è attesa giovedì prossimo dal big-match assoluto contro l’Afragolese: uno scontro diretto che profuma di spareggio anticipato per il quinto posto. Per il Nardò, distante un punto, il calendario propone un impegno sulla carta più semplice contro il Pompei, con l’obbligo di tornare subito al successo per non perdere il treno degli spareggi promozione.

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IL TABELLINO

Francavilla Font., stadio “Nuovarredo Arena”

domenica 29.03.2026, ore 15.30

Serie D/H 2025/26, giornata 29

VIRTUS FRANCAVILLA-NARDÒ 1-0

RETI: 25′ st Mauriello

VIRTUS FRANCAVILLA (4-3-3): Apstis; Mauriello, Gorzelewski, Paladini, Tarantino; Bolognese (30′ st Bontempi), Dalloro, Bonavolontà; Carretta (45′ st Ahmetaj), Sosa, Battista (45′ st Negro). All. Tartaglia.

NARDÒ (4-3-1-2): Galli; Minerva, Gigliotti, Calderoni, Tursi (37′ st Margheriti); Trinchera (37′ st Agrimi), Addae, Risolo (37′ st De Luca); Garnica; Camara (37′ st Elia), Tedesco. All. De Sanzo.

ARBITRO: Palma di Napoli.

NOTE: Al 36′ pt Tedesco (N) fallisce un rigore per aver colpito due volte il pallone.

RISULTATI E CLASSIFICA