LECCE – Sfreccia la Primavera: Burnete-Dorgu-Kljun abbattono il Cesena. Lupetti sempre più primi

Sfreccia la Primavera di Federico Coppitelli. Anche al Cesena, ultimo in classifica, rimangono le briciole nella sfida giocata in mattinata al calorosissimo “Pippi Specchia” di Galatina.

Sei gol per i baby giallorossi, guidati, per l’occasione, da Ernesto Chevanton, stante la squalifica del tecnico Coppitelli. Troppo evidente la differenza di valori in campo, anche se i bianconeri, nella partita d’andata, riuscirono a imporsi di misura. Ma quella era una squadra ancora in rodaggio. Oggi i lupetti salentini sembrano un’orchestra affiatata, in cui ognuno svolge il suo compito in maniera pressoché perfetta.

Il Cesena regge solamente mezzora, poi sale in cattedra Dorgu: angolo dalla destra del portiere cesenate, la palla rimane al centro dell’area a vagare, senza che nessun difensore ospite riesca a spazzarla definitivamente, poi irrompe Dorgu e manda dentro il pallone dell’1-0. Applausi a scena aperta che diventano ancora più intensi al 39′, quando, sempre Dorgu, prende palla ai 25 metri, semina avversari in serie e piazza il mancino incrociato alla sinistra di Galassi. Quarto gol stagionale per il terzino danese, che si conferma essere uno dei prospetti più interessanti di questa squadra. Al riposo si va su un rassicurante doppio vantaggio per il Lecce.

In avvio di ripresa accende i motori anche Burnete: il capocannoniere giallorosso punisce severamente un errore in uscita alta di Galassi per spingere in porta il gol del 3-0: sesta partita consecutiva con gol per il centravanti rumeno. La festa giallorossa, in un certo senso, continua anche quando il Cesena segna il gol della bandiera con Milli, prodotto del vivaio giallorosso e in prestito ai bianconeri da fine gennaio. Il suo destro all’incrocio dei pali è imparabile per chiunque. Tra il 67′ e il 77′, Burnete segna la sua personale seconda e terza rete di giornata, e così fanno 12 in campionato. C’è tempo anche per l’esordio di Hegland e per la prima rete in giallorosso di Kljun, che, un minuto dopo, sfiora la doppietta colpendo la traversa da dentro l’area.

Il triplice fischio di Mastrodonato sancisce l’ottava vittoria consecutiva, decimo risultato utile di fila. Numeri impressionanti che confermano il Lecce al comando della classifica con ben quattro punti di vantaggio sulla seconda, che ora è la Fiorentina. Così come la prima squadra, anche la Primavera, domenica prossima, sarà ospite dell’Inter (ore 11).

—

IL TABELLINO

Galatina, stadio “P. Specchia”

domenica 26 febbraio 2023, ore 11

Primavera 1 2022/23, giornata 21

LECCE-CESENA 6-1

RETI: 30′ e 39′ Dorgu (L), 49′, 67′ e 77′ Burnete (L), 61′ Milli (C), 87′ Kljun (L)

LECCE (4-3-3): Borbei – Munoz, Pascalau, Hasic, Dorgu – Samek (73′ McJannet), Vulturar, Berisha (79′ Hegland) – Corfitzen (52′ Daka), Burnete (80′ Bruhn), Salomaa (72′ Kljun). A disp. Moccia, Leone, Russo, Bruns, Gueddar, Ciucci, Nikko, Minerva, Davis. All. Coppitelli (squalificato, in panchina Chevanton).

CESENA (4-3-3): Galassi – David (73′ Rossi), Pieraccini, Manetti (57′ Di Francesco), Elefante – Milli (73′ Ghinelli), Lilli, Francesconi – Carlini, Bifini (56′ Gessaroli), Denes (83′ Guidi). A disp. Veliaj, Ferretti, Barducci, Campedelli, Gramignoli. All. Ceccarelli.

ARBITRO: Mastrodomenico sez. Barletta.

NOTE: ammoniti Berisha (L), Manetti, Milli (C). Rec. 0′ pt., 3′ st.